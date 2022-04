Luis Medina está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Aún así, está tratando de refugiarse en su familia y amigos, pero también en rostros muy conocidos de la televisión. Este jueves, el hijo de Naty Abascal no dudaba en quedar con Isabel Rábago, reconocida colaboradora de varios programas de Telecinco, para desahogarse con ella mientras disfrutaban de una comida en un restaurante de Madrid. Primeras imágenes de Luis Medina antes de declarar ante el juez

Luis Medina, ante el juez: estos son sus argumentos

Luis Medina, hijo de Naty Abascal, acusado de estafa y blanqueo de capitales por la Fiscalía Anticorrupción Aparentemente tranquilo y ajeno al revuelo que está provocando su complicada situación judicial, en esta ocasión Luis Medina aprovechó su tiempo libre para encontrarse con una de sus grandes amigas, la periodista Isabel Rábago. Antes de reunirse con la colaboradora de televisión, Luis sacó dinero en un cajero cercano al local en el que había quedado a comer. Aunque trataron de pasar desapercibidos, este plan fue fotografiado por los paparazzi que persiguen cada paso que da el hijo de Naty Abascal. Muy relajados y compartiendo confidencias durante todo el almuerzo, ambos demostraron tener una muy buena relación en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. A la salida de la comida, Isabel y Luis se despidieron con dos besos. Luis Medina queda a comer con Isabel Rábago para desahogarse

En un ambiente distendido, Luis e Isabel tuvieron tiempo para conversar de todo. No solo estuvieron hablando de la situación que atraviesa Luis, también compartieron confidencias y muchas risas. Ambos iban vestidos con unos looks cómodos. Isabel se decantó por llevar unos vaqueros claros, jersey azul marino, chaquetón del mismo color y botas altas marrones. Por su parte, Luis se dejó ver de lo más relajado con unos vaqueros, camiseta gris con letras amarillas, sobrecamisa verde y deportivas. Prefirió ocultarse bajo unas gafas de sol. Luis Medina no tiene redes sociales, pero Isabel que sí las tiene, ha preferido no hacer mención a esta quedada que ha hecho en las últimas horas con el hombre más buscado de nuestro país en las últimas semanas.

Luis Medina, en pleno proceso judicial

Elnlunes 25 de abril fue un día decisivo para Luis Medina y se volvía a hacer evidente en su rostro. Él y Alberto Luceño llegaron a los juzgados de Plaza Castilla para declarar por el ‘caso de las mascarillas‘ como comisionistas investigados, aunque la intención de ambos era entrar por la puerta trasera, petición que ha sido rechazada. Se sentaron ante el juez para justificar cómo negociaron los contratos, así como el dinero que se embolsaron por esta operación, una declaración que, a buen seguro copará titulares. Están imputados por hasta cuatro delitos: estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y el duque de Feria incluso por alzamiento de bienes. Su situación legal no es fácil y él lo sabe, pero ahora toca rendir cuentas ante el juez Adolfo Carretero. Sin mascarilla y con decenas de su periodistas a su alrededor, el empresario ha llegado con la única compañía de su abogado, Carlos Teixidor. Eso sí, no ha dado explicaciones ante las cámaras y solo lo ha hecho ante el juez.

Te interesará saber...