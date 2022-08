Hace once años que la vida de Luis Fonsi tomó un nuevo rumbo cuando se cruzó con la española Águeda Sánchez. El cantante se ha sincerado de cómo surgió su historia de amor en un momento convulso a nivel personal. También cómo ha cambiado tras convertirse en padre de dos hijos, Mikaela y Rocco, sus otros grandes amores.

Durante su intervención en el programa ‘Déjate querer’, el puertorriqueño ha reconocido que una cordobesa le robó el corazón. «Conocí a mi flaquita bella en Miami. Ella estaba trabajando de modelo y yo estaba en el mismo lugar. La miré, me miró, nos miramos… No pasó nada». El artista ha explicado que estaba saliendo de un divorcio «muy loco y necesitaba tiempo». Sin embargo, se quedó con la cara de Águeda Sánchez y consiguió su contacto. «Conocía al maquinista que estaba trabajando con ella y le pregunté». Ahí comenzaron las primeras conversaciones a través de Facebook. «Por suerte ella me seguía». Los inicios de su romance no fueron fáciles. «Al principio era todo un poco a escondidas porque había mucha gente siguiéndonos e intentando buscar esa primera foto». El destino les ha convertido en inseparables. «Ahora ella es mi esposa. Llevamos once años juntos y tenemos dos hijos bellos».

El papel de padre de Luis Fonsi

«Sin duda, el mejor regalo que me ha dado la vida son mis dos hijos. Te cambia y te hace ser una persona más sentimental. Más centrado. De repente todo tiene más sentido», afirma Luis Fonsi sobre su faceta de padre. Se derrite con sus dos pequeños con quienes intenta pasar el mayor tiempo posible. Es una persona muy familiar y entre sus aficiones reconoce que es «adicto al mar y a la playa. Soy tropical y caribeño. Me gusta estar en el barco, pescar… y estar con mis hijos. Obviamente nuestra carrera nos aleja de estar en casa».

España se ha convertido en su segunda casa, más concretamente Córdoba, una ciudad a la que regresa siempre para reencontrarse con la familia de su mujer. «Me gusta caminar por las calles y comer. La gente siempre está de buen ánimo y te recibe con una sonrisa. Me siento como en casa. No solo en Córdoba, también en España». El cantante, que tocó el cielo profesionalmente gracias a ‘Despacito’, también ha explicado que en dos momentos de su trayectoria pensó en tirar la toalla. El primero se produjo cuando se mudó a Estados Unidos y el idioma supuso un importante hándicap. «Me costó mucho y ahí tiré la toalla. También en la Universidad, en el tercer año me costó mucho. Ya no me identificaba con mis compañeros, todo era música clásica, y ahí me empecé a desesperar. Decidí grabar mis propias canciones y comencé a abrir puertas». Desde entonces hasta hoy, convertido en uno de los grandes nombres de la música latina.