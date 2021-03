La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha querido seguir con su día a día tras el desgarrador testimonio de su madre, pero ahora tiene un séquito de cámaras que esperan ver su primera reacción. Rocío Flores ha encontrado en su casa el mejor lugar para estar tranquila.

Cinco días han pasado desde que Rocío Carrasco ofreciera su entrevista más dura y demoledora tras 25 años de silencio. El revuelo mediático que han causado sus palabras en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha tenido muchas consecuencias. Una de ellas, el despido de Antonio David Flores de Mediaset, y otra de ellas, la reacción de Rocío Flores, su hija.

Tal y como publicamos en el nuevo número de SEMANA, la joven está detrozada, según desvelan personas cercanas a Rocío Flores a este medio. Está viviendo una de las etapas más duras de su vida, ya que su madre se ha mantenido en silencio durante 25 años. Según explican a SEMANA fuentes cercanas a la joven, Rocío Flores está muy dolida con ciertas cosas que su madre ha dicho durante las dos primeras entregas de la docuserie que protagoniza.

El revuelo mediático que ha provocado las palabras de su madre en televisión ha hecho que su hija sea cada día perseguida por los reporteros y cámaras de televisión para saber su primera reacción. Las primeras horas tras la emisión de los dos primeros capítulos de la docuserie, Rocío optó por quedarse en casa, pero decidió dar el paso de salir de casa para seguir con su rutina, algo que se ha visto alterado por la presencia de medios de comunicación. Esto le ha llevado a pensar que el lugar perfecto para pasar estos días de locura es la casa que comparte con su novio, Manuel Bedmar, donde encuentra paz y calma.

Su casa está siendo el lugar perfecto para pasar la locura mediática

Para sobrellevar estos momentos tan duros, Rocío Flores cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Manuel Bedmar. El joven, que siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano, le está demostrando que puede contar con él en estos delicados momentos. No dudó en mandarle un mensaje públicamente a pocas horas de que se emitiera el documental: «Y del 1 al 10 yo le doy 💯». A esta bonita dedicatoria, Rocío Flores le contestó: «Gracias ♥️ por encima de todo ♥️».

Su pareja está siendo el mejor apoyo en estos momentos

Rocío Flores ha sido la persona más buscada por los medios de comunicación tras el desgarrador testimonio de su madre. Tuvieron que pasar varias horas para que la joven reapareciera a través de las redes sociales, donde denunció que Mediaset no le dejó entrar en directo durante la emisión de la docuserie, donde quiso expresar su opinión.

«Buenas tardes, os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, desde la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más, no se vio oportuno, no se me dejó… solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado», dijo rotunda y enfadada. Ahora, cuando todavía las aguas no se han calmado, Rocío sigue prefiriendo estar en casa y no contestar a ninguna pregunta que se le haga sobre su madre. ¿Está buscando la manera de contestar a su madre?