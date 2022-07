Lucía Rivera está disfrutando de un verano muy especial. En el terreno profesional, la modelo no para de trabajar. En lo personal, es feliz al lado de su nuevo novio, Ignacio Méndez Navia-Fernández, al que presentó ‘oficialmente’ en las redes sociales el pasado mes de abril. En este momento dichoso de su vida nos ha sorprendido con un posado en topless que no ha dejado a nadie indiferente.

«Espectacular», «bonita» o «me encanta» son algunos de los comentarios con los que han reaccionado sus amigos y seguidores a su explosiva foto. En ella deja ver sus encantos al natural y muestra su envidiable figura. Malena Costa, Belén Perea o Desiré Cordero son algunas de las famosas que han aplaudido una instantánea con la que, una vez más, desafía a la estricta censura de Instagram y muestra su pecho al descubierto.

«Estoy muy bien, todo genial», dice Lucía Rivera de su actual pareja

A sus 23 años, la hija de Blanca Romero está espectacular. Mucho tiene que ver en su aspecto radiante lo enamorada que está de su pareja, el jugador de fútbol, jugador del Real Sporting de Gijón. Aunque no le gusta profundizar en cuestiones sobre su vida sentimental, no oculta que se siente de maravilla junto al futbolista: «Ya sabéis que yo no hablo de estos temas, pero tengo pareja, es algo nuevo para vosotros porque es algo oficial de alguna manera, estoy muy bien, todo genial».

Y aunque todo va como la seda con su chico, cree que hablar de boda son palabras mayores como una boda. «Eso conmigo no va todavía», ha confesado recientemente. En este momento está centrada en su faceta como modelo, así como en la de escritora. «Desde muy chiquitina, ya, al estar en once coles, se aburría porque no cogía el hilo al viajar tanto y se dedicaba a escribir. Redactaba muy bien desde pequeña. Todos los profesores, por los once coles que pasó, me lo dijeron», ha contado su madre. La joven, por su parte, ha detallado lo a gusto que se siente al plasmar sus pensamientos sobre el papeo: «Descubrí una faceta nueva que ya conocía, estoy más a gusto, puedo hacer algo diferente y no quedarme solo en la moda que me encanta, pero puedo abrirme».

La modelo ha hablado de sus problemas de salud: «El cerebro es lo más importante de nuestro cuerpo»

Lucía Rivera, a la que Cayetano Rivera le cedió su apellido al casarse con Blanca Romero en 2001, ha escrito hace unas semanas sus problemas con la ansiedad. «Tenemos tanta información que nuestros problemas pasan a un segundo plano para poder sobrevivir en un mundo tan rápido que poco a poco nos va trastornando», ha confesado en un artículo publicado en ‘La Vanguardia’. ha querido lanzar un mensaje rotundo para que se deje de ver como algo malo visitar a un psicólogo o a un psiquiatra. La importante de tener una buena salud mental es clave para otras muchas cosas: «El cerebro es lo más importante en nuestro cuerpo, incluso hay estudios que certifican que, si nuestro cerebro está mal, no solo sufrimos nosotros, sufre nuestro cuerpo y también nuestro sistema inmunitario».