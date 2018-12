Hay ocasiones en las que las redes sociales son malas consejeras porque acaban convertidas en armas de doble filo. Lucía Etxebarría lo ha experimentado en su propia piel en las últimas horas. La escritora quiso llevar a cabo una iniciativa benéfica con los más necesitados, pero un tuit posterior relatando la experiencia la ha condenado y la ha situado a los pies de caballos hasta el punto de tener que hacer frente a una fuerte lluvia de críticas.

La autora participó en la noche del 24 al 25 de diciembre en una cena que Mensajeros de la Paz ha organizado con el Padre Ángel en el Museo del Prado de Madrid. Pero quizás su manera de narrarlo no fue la mejor: “Hoy he tenido el honor de cenar con el Padre Ángel. He compartido mesa con siete personas sin recursos a los que no conocía de nada. Una situación en principio un poco incómoda (y encima sin alcohol)”.

Ha sido este último comentario entre paréntesis el que ha desencadenado una fuerte polémica y un escarnio sin igual. Los usuarios han empezado a criticarla fuertemente y a sacar la cara por los sin techo con los que compartió la cena. Entendían que la escritora quería dar a entender que era imposible aguantar sin estar bajo los efectos del alcohol las duras vivencias de estas personas en apuros.

No contenta con esto, Lucía Etxebarría siguió ironizando: “Al final he hecho unos amigos y unas risas y he visto el mundo desde otro prisma. Uno de mis compañeros de mesa hoy duerme en un cajero”.

También ha querido hablar de lo que hacen estas personas sin recursos, y de los gustos que tienen, ha mencionado de uno de ellos que “Otro escribía poesías y dibujaba. Las poesías no son gran cosa. Los dibujos son muy buenos”. Una polémica que en ningún caso quería montar pero que la ha puesto en el disparadero.

Más contenido .....