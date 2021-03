Lucía y Manuel se han reencontrado en el debate de ‘La isla de las tentaciones’ y han resuelto muchas dudas de los espectadores.

Son muchas las incógnitas que todavía quedan por resolver en ‘La isla de las tentaciones’. En el último programa la audiencia fue testigo de la hoguera de confrontación entre Lucía y Manuel, un reencuentro que acabó en una ruptura definitiva y tras el que el gaditano abandonó la isla con Fiama, la canaria por la que había perdido, según él, la cabeza. Semanas después de su tenso cara a cara, los que fueran pareja durante tres años y medio se han vuelto a ver, eso sí, a través de videollamada. Más incómodos que nunca, se han visto en la pequeña pantalla y, aunque con alguna chanza, Lucía ha demostrado estar más segura que nunca de su decisión de dejar a Manuel para siempre. «Quererme me has podido querer, amarme no me has amado nunca», ha dicho Lucía mirando a cámara.

A pesar de que Manuel ha desvelado este lunes que sí se arrepiente de los modos, no se lamenta de sus acciones, ya que en todo momento hizo lo que sentía. «Si me volviera a pasar todo esto, lo volvería a hacer porque es como lo he sentido», ha asegurado. Si bien no todos han comprendido por qué motivo Lucía rechazaba la actitud de su ex y sí apoyaba a su amiga Marina, la joven ha puntualizado que para ella eran incomparables ambas situaciones. «Yo aplaudo lo de Marina e Isaac porque desde el primer momento se ve una atracción. Lo de Manuel no son sentimientos», ha señalado. No obstante, las palabras que más han llamado la atención de la audiencia ha sido cuando Lucía ha desvelado qué sintió tras la esperada hoguera con su ex: «En ningún momento de la hoguera pensé en perdonar a Manuel. Nunca«. Aunque en algún momento se le quebró la voz durante su encuentro con Manuel, la joven tuvo claro en todo momento que después de serle infiel hasta en dos ocasiones delante de las cámaras no iba a pasar por el aro.

Eso sí, lo más duro para ella fue cuando su ahora expareja espetó delante del resto lo que ya no sentía por ella, una confesión que la hizo añicos por completo. «El peor momento fue cuando Manuel dijo que no estaba enamorado de mí», ha respondido. Por ahora, se desconoce cuál es el final de esta historia, qué ha sucedido con Fiama tras volver a España y si Lucía y Manuel se han visto cuando han vuelto a su tierra, cuestiones que se conocerán muy pronto en Telecinco. Mientras que todas estas dudas se responden, hay pistas que acercan a algunas de las parejas de ‘La isla de las tentaciones’ fuera del reality. Claudia y Toni tienen imágenes muy parecidas en sus redes sociales, al igual que Isaac y Marina, detalles que hacen sospechar a muchos sobre la continuidad de sus historias una vez abandonado el programa.