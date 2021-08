Shaila Dúrcal ha compartido en sus redes sociales una imagen de sí misma tras perder 20 kilos en solo cuatro meses con una dieta de adelgazamiento.

Shaila Dúrcal contó en su momento que había iniciado un nuevo reto con el fin de recuperar su figura y volver a sentirse bien consigo misma. El proceso ha sido complicado en ciertas ocasiones, pero con la ayuda de expertos ha logrado conseguir el peso perfecto. Orgullosa de todo lo logrado hasta ahora, la hija de Rocío Dúrcal ha compartido su imagen actual y, sobre todo, la sorprendente cifra que ha perdido en solo cuatro meses. Tras mucho esfuerzo, Shaila Dúrcal se ha despedido de 20 kilos, una noticia que la ha colmado de felicidad, tal y como se puede ver en su gran sonrisa. «Este verano apuesto por una vida saludable con mi equipo PronoKal. Llevo 4 meses con mi método de adelgazamiento y estoy mas feliz que nunca con mi resultado. Son casi 20 kg. Así que ya sabéis, uniros al #EfectoPronoKal ,ya que para mi ha sido un aprendizaje fundamental en mi vida con el apoyo que me hacía falta para volver a sentirme feliz conmigo misma», ha escrito Shaila.

Tras dejar de fumar Shaila Dúrcal aumentó su peso y por ello se puso manos a la obra para adelgazar. Se puso en contacto con una empresa con gran prestigio para que le ayudaran y desde entonces está muy feliz, pues ha logrado la meta que tanto ha perseguido. En su perfil de Instagram ha ido contando avances y todos ellos son positivos, tanto que sus seguidores le han aplaudido su gran cambio. «Enhorabuena», «Bonita como siempre» o «Ahora luces genial» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en su última publicación.

Su actitud también ha cambiado, por lo que se siente muy agradecida y, sobre todo, orgullosa del proceso. Después de dejar el tabaco sufrió un cambio en su físico, no obstante, siempre ha insistido en que fue una de las mejores decisiones que podía haber imaginado. «Me tomo la vida de otra manera. He dejado de fumar y también estoy más hermosa», dijo Shaila hace dos años. Una lucha que no ha terminado y de la que ha salido victoriosa. Eso sí, cabe señalar que ella jamás ha escondido su lucha constante con el peso, un asunto delicado sobre el que quería evitar las críticas.

Shaila Dúrcal ya vive en España, un giro que llega tras muchos años residiendo en Estados Unidos. Así está más cerca de su familia, de su tierra y de muchos de sus fans y es que Shaila es tremendamente querida en nuestro país. Rodeada de naturaleza y con un antes y después más que evidente, la hija de Rocío Dúrcal presume de rostro en su perfil de Instagram. Fue en el mes de mayo cuando comenzó a cambiar sus hábitos, mes en el que optó por un tratamiento que fuera personalizado y que, además, se adaptara a su metabolismo. Ahora se siente mucho mejor y tiene claro que la fuerza de voluntad será su compañera a partir de este momento.