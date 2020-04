El coronavirus no está afectando a todos, ya sea en el ámbito personal, profesional y/o económico. Algo que también le ha ocurrido a Lourdes Montes. La diseñadora de trajes de flamenca ha visto como sus diseños se quedaban colgados en los percheros de su tienda en Sevilla al no poder venderse debido a que este año se ha cancelado la Feria de Abril y también el Rocío, una fiesta para la que también diseña los trajes pertinentes. La mujer de Fran Rivera nos cuenta cómo está viviendo el confinamiento y a los problemas que se enfrenta este año debido a que su tienda está paralizada.

Lourdes Montes ha asegurado que este año no le saldrán las cuentas

Lourdes Montes ha hablado en directo con Susanna Griso en ‘Espejo Público‘, programa en el que colabora su marido, Fran Rivera. La diseñadora ha aclarado que a la hora de diseñar vestidos de flamenca hay dos vertientes, una más tradicional y otra que se acerca más a la tendencia y a lo extravagante. Ella apuesta por la primera, algo que la deja mucho más tranquila: «La línea tradicional es más la nuestra… los vestidos que vendemos nosotras lo podrán poner el año que viene sin quieren o dentro de siete años. Por ese lado estamos más tranquilas», ha asegurado la sevillana.

A pesar de que esos vestidos podrán utilizarlos sus clientas en los próximos años, esta es una «situación atípica», según Lourdes Montes, que ha asegurado que «yo tengo la mitad de la colección en la tienda y aunque lo pueda vender el año que viene las cuentas de este año van a ser muy complicadas«, ha desvelado la diseñadora que ha tenido mucho éxito en los años anteriores por sus diseños en trajes de flamenca. Susana ha querido conocer qué ocurre si una cliente pide online, se lo prueba, no le gusta y decide devolverlo. Un problema que de momento no tiene Lourdes.

La diseñadora no tiene venta online como sí tienen otras tiendas

«Nuestros trajes son algo bastante artesanal. Nosotras no tenemos venta online, algo que sí tienen otras tiendas. Aún así no tenemos ninguna anulación de los diseños que ya nos tenían pedidos las clientes. Entiendo que el año que viene se los probarán, se les arreglarán y se los quedarán», ha asegurado. Además ha querido recalcar que sus diseños están más en la base tradicional que en la fashionista, porque aquellos vestidos que estén más cerca de lo segundo y sean más llamativos y extravagantes, puede ser que la gente «podrá quererlo o se habrá pasado de moda y ya no les apetecerá ponérselo», ha contado la diseñadora, que está muy preocupada por el sector textil debido a que ella se dedica a este.