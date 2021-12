Lourdes Montes está de enhorabuena. La mujer de Fran Rivera ha inaugurado por fin la tienda que lleva semanas montando en Los Remedios, Sevilla. Después de un año muy duro por la pandemia, la empresaria veía fundamental volver a empezar de cero para retomar su negocio. Y dicho y hecho. «Ha sido un traslado, que ya nos hacía falta. Se nos quedó pequeño el otro sitio, y nada», ha empezado diciendo. «Hay que retomar. A nosotros nos hacía falta un cambio y sobre todo, nos hacía mucha ilusión volver a lo nuestro, que son los trajes de flamenca», dice feliz.

Cuando quedan apenas unos días para que empiece la Navidad, Lourdes no duda en desvelar cómo serán las fiestas. Aunque todavía no se ha aclarado cómo pasarán los días claves, lo cierto es que la pasarán con su familia. «Sí, en familia claro que sí. Todavía no sabemos cómo repartimos los días pero seguro que sí que en familia», dice sergura de cómo vivirán las fiestas.

Lo que ha dejado claro es que habrá reunión con los hermanos Rivera, una comida que se ha convertido ya en tradición. «Claro que sí, me imagino que sí que habrá reunión. No sabemos a quién le toca este año organizarla, todavía hay que rifarlo», ha aclarado. Este año, como hicieron el anterior, podrían también elegir un sitio fuera de casa para reunirse.

Vídeo: Europa Press.

La diseñadora no ha dudado en mostrar las dudas que tienen sobre dónde hacer la comida de Navidad este año: «No sé, la verdad que el año pasado fuimos fuera con lo cual no le tocó a nadie así que no sé si este año repetiremos en casa de alguno o en un restaurante».

Lo que está claro es que como todos los años, esta Navidad también habrá reunión de los hermanos Rivera. Fran, Cayetano y Kiko Rivera se reunirán una vez más con sus respectivas parejas y sus hijos para celebrar que siguen presumiendo de una buena amistad. La que podría volver a unirse a este planazo es Tana Rivera, que ya otros años ha estado con ellos en este día tan especial para los hermanos.

Una nueva andadura profesional

Lourdes Montes está feliz con el nuevo proyecto profesional que ha puesto en marcha con sus socias. ‘Mi abril’ es la nueva tienda que ha abierto en Sevilla y de la que habla ya con orgullo: «@makherrero lleva en mi vida desde siempre, ha estado en todos los buenos y en todos los malos momentos… Es una mujer fuerte, generosa, luchadora, divertida, guapa por dentro y por fuera… Hoy, como siempre sin darse y sin darle importancia a lo que hace, ha decorado nuestra nueva tienda @miabril_ @rodeterry y ha quedado así de espectacular 😍 @mirkaeventos No es nuestra mejor foto pero si es la mejor muestra de la suerte que tengo de tener una amiga como ella ❤️», ha escrito.