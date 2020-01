El año no podía haber empezado mejor para Lorena Gómez y René Ramos, pues el 2020 llegó con el anuncio de lo que ya era un secreto a voces, que están esperando un hijo. La pareja está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida y, si bien su noviazgo ha sido bastante discreto, ahora no dudan en presumir de todo lo que están viviendo y que tanto les emociona.

En su cuenta de Instagram, la ganadora de ‘OT 2006’ acaba de compartir una storie en la que aparece presumiendo de su tripita de embarazada. A pesar de su nuevo estado, Gómez no tienen intención de renunciar, mientras que le sea posible, a una de sus mayores aficiones, el deporte.

“¡A mover el body! No hay excusas”, ha escrito junto a la fotografía, en la que aparece enfundada en unas mallas negras que marcan su incipiente embarazo y un top azul de manga larga. Si bien esta publicación ha encantado a sus followers, más lo ha hecho la siguiente, en la que confiesa cuál es su primer antojo.

Para ilustrarlo nada mejor que un pequeño vídeo en el que se pueden ver varios tarros de aceitunas, pepinillos y cebolletas en vinagre. “Un poquito de antojo… ¿A alguien más le ha dado en el embarazo por las aceitunas y los pepinillos?”, pregunta a sus fans.

Las respuestas no se hicieron de rogar y muy pronto varias mujeres le confesaron que a ellas les había pasado igual. “Bueno, madre mía, qué montón de gente con los mismos antojos, que yo pensaba que era la única bicho raro que tenía antojo con los pepinillos, las aceitunas y las cebolletas en vinagre. La verdad que me gusta compartir estas cosas con vosotras y sentirme identificada con muchas de vosotras. (…) Pero sobre todo me quedo con el cariño tan grande que estoy recibiendo, y también los consejos, que para madres primerizas también se agradecen”, ha agradecido en otro vídeo.