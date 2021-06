Madre e hija mantienen una excelente relación, así que no han dudado en revelar confidencias íntimas en su entrevista con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

Este martes, Lolita y su hija, Elena Furiase, han visitado ‘El Hormiguero 3.0’ para presentar el audiolibro «Madres e hijas», donde ambas ponen la voz. En su entrevista con Pablo Motos, la actriz ha contado, divertida, cómo supo que su hija había perdido la virginidad.

La joven ha contado que esa noche había quedado con su novio, pero le mintió a su madre diciéndole que estaría «en casa de una amiga». Cuando se encontraba fuera de casa recibió un extraño mensaje de esta. «Ella me escribió un mensaje muy profundo, pero no contesté. Decía: ‘Mi vida, hagas lo que hagas estaré aquí». Al llegar a casa aún quedarían nuevas sorpresas. Su madre la llamó para que subiera a su habitación. «¿Ya?», le preguntó. Elena no sabía bien a qué se refería. La artista insistió: «Que si ya…». Su hija rompía a llorar de inmediato y le confesaba que había mantenido relaciones con su pareja. .

Y es que Lolita, que presume de ser una mujer muy intuitiva, sabía toda la verdad. En el programa de Antena 3 ha recordado, divertida, cómo se percató de todo. «La cara le había cambiado de niña a mujer. Lo noté», confesaba. «Mi padre me lo notó al andar. Me dijo que ya andaba como una mujer», añadía Elena. «La relación de madre e hija es de las más difíciles que hay», comentaba Pablo Motos.

Sobre la relación entre madre e hija, el presentador le preguntaba: «¿Quién manda en vuestra relación?». Elena respondía: “Siempre mandará ella. Aunque estoy en una edad en la que ya le puedo dar mi opinión, ella es ingobernable”. También confesaba qué es lo que peor lleva de su progenitora. “Desde pequeña me prometía ir al cine para ver un estreno y el viernes se echaba atrás. Yo la adoro, pero es una persona cambiante de opinión”, decía.

Lolita, por su parte, admitía que la ‘peor’ parte de Elena son sus fuertes prontos. «Algún portazo que otro me ha sacado de quicio porque tiene el pronto de toda la familia», decía. «A veces se calla las cosas, yo sé que tiene un problema y me molesta mucho que no me lo cuente”.

Lolita bromea con su larga temporada de soltería: «La cosa está seca»

La cantante también hablaba, con mucho sentido del humor, de su prolongada soltería. Decía sentirse contenta porque su hija «está bien servidita». Pero en su caso no sucede lo mismo. «No está a punto de rajarse, pero está la cosa seca… ¡Del calor que hace!», comentaba, muerta de la risa. «¡Que pensáis siempre lo mismo!», puntualizaba la hija de Lola Flores.