Este viernes 6 de mayo Lolita Flores debería estar de celebración y es que es su cumpleaños y suma ya 64 años. Sin embargo, una noticia le ha amargado el día tanto a ella como a su familia y amigos, que se han topado con un titular falso que le ha hecho estallar como nunca antes. Una noticia falsa que pone en aviso a sus fans y allegados de que su vida corre peligro, pues, según denuncia la actriz, se ha publicado un titular negligente que informa de que Lolita Flores “tiene cáncer de pulmón”. Pero no solo se ha jugado con su salud dando por cierto una enfermedad grave, sino que además se anuncia de que el falso tumor se le ha diagnosticado “demasiado tarde”, por lo que indirectamente se dice que su muerte es próxima.

Vídeo: Instagram

No es de extrañar el enfado de Lolita Flores al toparse con este titular en su teléfono móvil y ha sido muy clara al decir que no padece cáncer de pulmón y mucho menos que los médicos le han informado de que su final es cercano. Es por ello que advierte a los autores de dicha noticia falsa de que prepara una “demanda gorda” para poner frente a la justicia a los responsables y, ya de paso, conocer cómo ha surgido esta información y por qué no se contrastó con la protagonista al tratarse de una cuestión de lo más delicada y personal.

“Hago un vídeo porque me parece vergonzoso que, a estas alturas, donde hay tantísimos problemas y donde tenemos una guerra muy cerca… hagan este tipo de cosas que no se sabe que son”, anunciaba muy cabreada Lolita Flores en sus redes sociales. “Aquí pone algo que quiero que leáis”, continuaba en su denuncia pública mostrando la pantalla de su teléfono móvil donde se podía leer el desafortunado titular de la noticia falsa: “A estos señores los voy a denunciar. Primero porque es mentira y segundo porque no se puede jugar con la salud de la gente”. Pero la artista no es la única dispuesta a emprender acciones legales y es que un amigo suyo, como ella desvela, ya se ha personado en comisaría para poner el asunto en manos de la justicia: “Un amigo ya lo ha denunciado, pero yo voy a hablar con mi abogado y les voy a meter una demanda bastante gorda. Porque eso no se puede hacer”, sentencia.

Para que no quede ninguna duda al respecto, Lolita Flores ha querido repetir que no sufre cáncer de pulmón y ni mucho menos se está muriendo: “Estoy bien de salud, cumplo 64 años y estoy feliz, renovada por dentro y por fuera haciendo lo que me gusta. Mis hijos tienen salud y mi nieto también. Es mentira. No tengo cáncer de pulmón y gozo de buena salud”, deja claro por si acaso hay quien pone en duda sus palabras o por si hay quien dé por cierta la información falsa y negligente que se ha publicado coincidiendo con el día de su 64 cumpleaños. “Hay gente que está sufriendo enfermedades tremendas y fulminantes. Tenemos una guerra en Ucrania que está acabando con familias enteras. No hay derecho que gentuza de este tipo, como los que han puesto esta noticia, tengan un sitio en redes sociales. Buenas tardes y gracias de corazón a todos los que me deseáis buenas cosas. Os quiero”, sentencia también en el escrito que acompaña al vídeo en el que desmiente su cáncer de pulmón y anuncia acciones legales contra los responsables.

Te interesará saber...