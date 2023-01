«Soy del pueblo y nunca he querido ser una marquesa», decía Lola Flores, La Faraona, sin inmutarse ni despeinarse. Tenía arte, derrochaba energía y movía la bata de cola como nadie, pero nunca perdió sus raíces y su acento. Jamás quiso pertenecer a la clase alta, los que la conocían sabían que ‘la Lola’ era del pueblo. La Flores más universal siempre estuvo ligada a sus orígenes, a Andalucía y a su Jerez de la Frontera. Siempre quiso ayudar, en la medida de lo posible, a los que fueron sus vecinos. Y ahora, 100 años después de su nacimiento y casi 30 desde su muerte, lo volverá a hacer. Por fin tendrá su propio museo en la localidad andaluza y será con motivo de su centenario cuando abra sus puertas al público. Lo que tanto soñó en vida se hará realidad.

“Aunque yo muera, seguiré viva. Seré eterna”, decía cada vez que le preguntaban por su muerte. Ella no quería morir, pero intuía que, aunque así tenía que ser, su legado permanecería intacto. “Sabía muy bien lo que quería, lo tenía clarísimo”, cuenta Lolita. Desde mucho antes de fallecer, Lola era muy consciente de que iba a quedar marcada en la historia de este país y se encargó de dar instrucciones a toda su familia de cómo debía ser todo lo que albergase su futuro museo. Desde lo que quería exponer a las estancias que debía tener. Tal y como confiesa su hija, el deseo de La Faraona era que su centro de interpretación tuviese “una sala solamente para que los visitantes puedan ver sus películas. Ella es que lo visualizaba todo, porque era de otro planeta”, dice.

Orgullo familiar

También una emocionada Carmen Flores, su hermana, confiesa a SEMANA: “Nosotras, por supuesto, que estaremos allí. Aún no he hablado con mis sobrinas, pero claro que participaremos. Es un orgullo y estos días se amontonan los recuerdos. Es toda una vida con mi hermana a mi lado y ahora todo el mundo me llama para recordarla”. Al igual que todos los que admiran a la artista, esta espera con ansias la apertura del Centro de Interpretación de Lola Flores.

El pueblo de Jerez está exultante, consciente de que este museo le dará una visibilidad mundial a la ciudad: “Lola se merecía este homenaje, se merecía quedarse en su Jerez para siempre. Andalucía la inspiró toda su vida, le salía por cada uno de sus poros y ahora todos vamos a poder disfrutarla cada vez que queramos”, cuenta uno de los vecinos de la localidad gaditana. Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que confirma nuestra información y afirma que la apertura será inminente: “Está casi acabado, se está terminando”, nos dicen desde la corporación municipal. “Va a suponer un reencuentro de sus hijas con su madre. Siempre ha sido muy emocionante y bonito cuando han venido a hacer algo”, añaden.