Lo que hace Hiba Abouk tras conocerse que su marido, Achraf Hakimi, es investigado por presunta violación

Hace apenas unas horas conocíamos que Achraf Hakimi, pareja de Hiba Abouk, está siendo investigado por presunta violación, tal y como informa el diario francés 'Le Parisien'. Este fin de semana, una joven de 23 años acudió a una comisaría de París para declarar que había "sido violada" por el jugador del PSG, aunque no habría querido interponer ninguna denuncia. La joven se negó a poner la denuncia, la fiscalía parisina se ha hecho cargo del caso. La noticia, que se produce en medio de la conmoción que ha producido el encarcelamiento de Dani Alves, acusado de una supuesta agresión sexual, ha corrido como la pólvora. Ahora todas las miradas se centran en la actriz y en cómo podría estar viviendo tan desagradable situación. Hasta la fecha, la intérprete se ha mantenido en silencio. No se ha pronunciado ni en las redes sociales. Tampoco ha emitido un comunicado para informar sobre lo sucedido. En SEMANA nos hemos puesto en contacto con su agencia de representación, A6Cinema, desde donde nos explican que la oficina está "colapsada" de llamadas de la prensa y que, en el momento de nuestra llamada, el equipo se encontraba reunido. El silencio, hasta el momento, es la única respuesta que ha dado la intérprete ante el impacto que ha provocado la noticia sobre su pareja.

La última vez que supimos de Hiba Abouk fue hace apenas un día. Desde Dubai, donde se encuentra con sus hijos, compartía una foto junto a sus hijos en las redes sociales. "Sumando momentos", escribía en su post, en el que se la podía ver caminando en la playa con los pequeños que tiene con el jugador de fútbol, que en la actualidad juega como delantero de la plantilla del París Saint-Germain Achraf Hakimi. El jugador no ha hecho de momento declaraciones sobre estos hechos.

Hiba Abouk no se ha pronunciado de momento sobre el supuesto delito que se achaca a su marido. Parece querer mantenerse en un segundo plano. Tampoco estuvo presente anoche en la entrega en la capital francesa de los premios The Best, donde reaparecía el futbolista, aparentemente ajeno a la polémica que le rodea. Al contrario que su compañero Leo Messi, que apareció con su esposa, Antonela Roccuzzo, Hakimi acudía solo al photocall, lo que para muchos podría ser una señal de crisis en la pareja.

Abouk, que saltó a la fama por su papel en la serie 'El príncipe', confirmó su boda con el jugador Achraf Hakimi en el año 2020. Ambos se dieron el 'sí, quiero' antes de dar a luz a su primogénito, Amin. Dos años antes de que naciera su primer retoño, en 2018, formalizaron su relación. Hasta ahora han presumido de su amor en las redes sociales y en los diferentes actos públicos a los que han ido juntos.

Una joven asegura haber sido presuntamente violada por Achraf Hakimi

Según el citado periódico francés, los hechos citados se habría producido el pasado 23 de febrero. La joven, que ya había estado en contacto con el defensa a través de las redes sociales desde el 16 de enero, habría acudido a la casa de Achraf, situada en Bolougne, a las afueras de París, en un Uber que el mismo futbolista habría pagado para que fuera hasta su localidad. Según la declaración de la joven, recogida por 'Le Parisien', el jugador la habría besado y, posteriormente habría presuntamente abusado de ella sexualmente, aunque asegura que en todo momento lo evitó. Finalmente, habría podido liberarse de Achraf. Según ha contado, la joven mandó un mensaje a un amigo que la habría ido a buscar tras leer sus mensajes de whatsapp.