Lo que Belén Esteban guarda sobre Rosario Mohedano y podría hundirla

Belén Esteban ha hecho suyo eso de que ‘vale más por lo que calla, que por lo que habla’. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha pasado a la historia de la crónica social de nuestro país por no tener pelos en la lengua y no tener reparo alguno en decir lo que piensa en cada instante. No le importa si puede hacer daño o no, dado que va siempre con la verdad por delante, pero a veces, por amistad, ha callado cosas que ahora le pesan demasiado.

Terelu Campos y Carmen se encuentran con sus enemigan en una boda

Belén Esteban, a punto de estallar

Sin embargo, Belén Esteban se ha cansado ya de tanto callarse algunas cosas por proteger a quien consideraba una amiga, Rosa Benito. Siempre han sido uña y carne y la relación entre ambas era sincera, pero la posición del programa de ‘Sálvame’ en contra de Rosario Mohedano separó sus caminos y las enfrentó en una amarga guerra que ya dura demasiado.

Belén Esteban cumple su sueño en la boda de unos amigos

El regreso de Rosa Benito

Estos fantasmas del pasado se han vuelto a materializar en los pasillos de Telecinco. Rosa Benito ha fichado como parte del equipo de colaboradores de ‘Ya es mediodía’, lo que le da la oportunidad de cruzarse por los pasillos con sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’. Personas que un día fueron sus amigos, para convertirse ahora en enemigos o meros conocidos.

El cabreo de Kiko Hernández

Esto bien lo sabe Kiko Hernández, que se ha quejado públicamente de que se cruza con Rosa Benito por los pasillos de Telecinco y no se digna a devolverle el saludo: “Pero por qué no saluda? ¿Pero qué le pasa?”, se pregunta el colaborador, uno de los principales rivales de la excuñada de Rocío Jurado.

Rosa Benito evita a sus ex amigos

Belén Esteban ya estaba avisada de la estrategia de Rosa Benito para no cruzarse con los que considera sus enemigos, desde que dejara de formar parte de la familia ‘Sálvame’: “Ella evita encontrarse con algunos de nosotros. Lo sé porque me lo han dicho”, sentencia Belén Esteban, que comienza a calentarse al oír hablar de Rosa, por el rencor que ahora le atesora.

Belén Esteban y Rosa Benito, con cuentas pendientes

Belén Esteban aún tiene una espina clavada en el corazón y sabe que tan solo se la podrá quitar cuando se encuentre con Rosa Benito y le deje las cosas claras. Algo que ya ronda por su mente y que está deseando cumplir: “A mí me gustaría verla, porque tengo algo que decirla”, deja caer.

Rosario Mohedano, en medio de la guerra

En mitad de la batalla entre Rosa Benito y Belén Esteban está la hija de la primera, Rosario Mohedano. La cantante no ha jugado limpio a la hora de hablar en público sobre los compañeros de trabajo de su madre, aunque estos tampoco es que le hayan profesado mucho respeto cuando su nombre aparecía en los debates de ‘Sálvame’. Una delicada situación para Rosa Benito, que debía defender a su hija de los ataques de sus mejores amigos. Al final, la familia tiró con más fuerza y la amistad dejó paso a la fría relación.

Lo que Belén Esteban se calla

“Ella no es dueña de los actos que haga su hija, pero sí me gustaría enseñarle una cosa que me mandó Kiko Hernández en la que su hija compartía una cosa mía. Yo nunca diría y atacaría con una cosa tan sucia como hizo su hija, porque yo podría tapar la boca a Rosario hablando de cocos o de piñas”, estallaba Belén Esteban.

¿Cocos y piñas? ¿A qué se refiere?

Los compañeros de Belén Esteban no saben muy bien a qué se refiere esto de “cocos y de piñas”, pero sabe que su mensaje ha hecho diana en quién debía: “Rosario sabe perfectamente de lo que estoy hablando”, sentencia.