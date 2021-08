Lluvia de críticas a Terelu Campos por su (nueva) noche de juerga en Málaga

Una vez más, Terelu Campos ha vuelto a tropezar con la misma piedra. La colaboradora de ‘Viva la vida’, que se encuentra de vacaciones en Málaga, ha compartido un vídeo de una de sus salidas nocturnas que ha levantado ampollas entre sus seguidores. Le pasó lo mismo el pasado 20 de julio, cuando subió a las redes imágenes suyas dándolo todo en un garito de la ciudad.

‘No puedo vivir sin ti’, de Los Ronaldos, el grupo del que era vocalista Coque Malla. «En @fridaphalo disfrutando de la música de @fernandodetuatu y en mi Málaga con mi gente .. q mas se puede pedir !! Uff q necesidad de disfrutar de la vida!», ha escrito la andaluza en su último post. En él se ve cómo da el do de pecho al son dede, el grupo del que era vocalista

«En interior cantando y sin mascarilla»

A la mayoría de sus seguidores no les ha hecho ninguna gracia la estampa. Verla tan animada a escasos centímetros del cantante del pub y en un local cerrado sin mascarilla ha despertado una oleada de comentarios. «La mascarilla de verdad 🙈🙈🙈», «¿Y la mascarilla Terelu?», le recuerdan. «De verdad que cada día son los que hablan de la gente peores y mira dónde esta el ejemplo», le echa en cara otro usuario. «Así hay de contagios en Andalucía. ¡Vaya ejemplo!», «Ole tú, en interior, cantando y sin mascarilla, eres ejemplar hija, claro, q x un baño de multitudes… se hace lo que sea», dicen otros.

Hay quien simplemente se mete con ella porque la encuentra «ridícula». También hay quien le aplaude el gesto manifestando: «Divinaaaaaa» o «Oleeee di que sí, a disfrutar todo lo que se pueda».

De lo que no cabe duda es que los internautas no pierden detalle de todo lo que acontece en las redes sociales. Más aún cuando se trata de un rostro conocido. Entonces se mira con lupa lo que hacen, lo que dicen, lo que escriben… Nada queda fuera del riguroso yugo del público. En esta ocasión, el veredicto ha sido claro para una mayoría. Terelu Campos: culpable de irse de fiesta sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias.

Lo que también parece claro es que Terelu está sacando todo el partido del mundo a sus días de descanso en su «Málaga querida». Atrás queda el susto que se llevó, el pasado mes de mayo, cuando contrajo coronavirus. Una experiencia que le provocó un disgusto enorme: «Cuando me comunicaron que era positiva me embargó el pánico. ¡Qué cara no pondría! La enfermera que me hizo la prueba me dijo: ‘Si quieres tomar un Lexatin tómatelo porque es normal».