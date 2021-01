Arancha de Benito ha llamado a Guti para pedirle mediación con su hija, Zayra Gutiérrez. Ya ha surtido efecto y la joven ha cambiado su modus operandi

Son muchos los que ven con cierta reticencia el hecho de que Zayra Gutiérrez dé el salto triunfal a la televisión. Ya se baraja su nombre como posible concursante de ‘Supervivientes’ y es que ella ya ha mostrado su intención de participar en un reality y sus constantes polémicas durante la pandemia ha hecho que Mediaset fije en ella su atención y ya trate de tentarla para llevarla a Honduras para probar su valía como superviviente. Sin embargo, quienes peor ven este ascenso a la fama, previa parada por la polémica, son sus padres, el futbolista Guti y la expresentadora Arancha de Benito, que ahora tratan de acercar posiciones para encontrar una solución conjunta a los numerosos problemas que arrastra su ya controvertida hija.

Las fiestas ilegales de Zayra Gutiérrez le han convertido en el personaje famosos que ella ha tratado de ser desde hace un tiempo. Así lo confirmaban diversas personas de su entorno, desde su exnovio a sus amigos, que subrayan que su aspiración es triunfar en un reality y, de ahí, perpetuar su presencia en los medios de comunicación. Eso sí, la fama que se está granjeando por su deliberada decisión de saltarse las restricciones que el Gobierno ha impuesto para plantarle cara al coronavirus y sus polémicas declaraciones, no es el del todo buena. Las críticas a Zayra son constantes y pocos son los que apoyan su actitud. Ahora bien, tanta controversia la sitúan como un fichaje estrella para la televisión, con la que llamar la atención del público.

Vídeo: Europa Press

Los problemas de Zayra Gutiérrez con sus padres han sido también motivo de análisis en los platós de televisión. Son muchos los que subrayan que en el pasado su relación con su madre, Arancha de Benito, hacía aguas, pero que ahora han logrado encontrar cierta estabilidad en su trato. No es así con su padre, Guti, del que dicen que casi no tiene trato y sustentan esta creencia en que no publica nada en sus redes sociales con su padre, ni se le menciona, y que llevan vidas completamente separadas. Esta plataforma en la que Zayra comparte su día a día muestra que su relación con su madre es más estrecha y los mensajes entre ambas suelen animar sus respectivos perfiles, pero la ausencia del padre en estos derroteros es igualmente comentada.

Vídeo: Europa Press

Sin embargo, esto podría cambiar y es que, según informa ‘Jaleos’, Arancha de Benito se ha visto obligada a llamar a Guti para pedirle mediación en los conflictos de su hija, dolida por lo que se está diciendo de ella en televisión y, de paso, para tratar encontrar una solución a sus constantes salidas de tono que le han colocado en el ojo del huracán.