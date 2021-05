Marta López y Kiko Matamoros están en el mejor momento de su relación, y ahora conocemos cómo llama la modelo al colaborador cuando nadie los ve. Y sí, es un apodo tierno y muy cariñoso.

Marta López y Kiko Matamoros están viviendo el mejor de sus momentos. Así lo desvelaba hace unos días el colaborador de televisión en el plató de ‘Sálvame’ después de que sus compañeros le preguntaran cómo estaba su relación con la modelo. Están en una etapa increíble y así lo ha vuelto a reflejar ella en sus redes sociales. Aprovechando que Kiko tenía el día libre en su programa, la pareja ha pasado el martes juntos.

Eso sí, han encontrado momentos para cumplir con sus respectivas obligaciones profesionales durante la mañana. De hecho, la modelo aprovechaba el día para hacer deporte en casa, después también se ha ocupado de las obligaciones de su carrera universitaria y también de sus labores como ‘influencer’.

Antes de enseñar todo lo que ha he hecho antes de irse al cine, Marta López ha compartido una declaración de amor para Kiko Matamoros, en la que desvela, además, cómo llama cariñosamente a su pareja cuando están en casa. «Mi payasito. Es que… ¿cómo te quiero tanto?», se preguntaba. Nos ha sorprendido mucho la forma que tiene de llamar al colaborador.

Marta López ha desvelado cómo llama cariñosamente a Kiko

Después de revelar este dato que todos desconocíamos, Marta López compartía los momentos previos a tener una cita con su pareja. Ambos se han preparado con sus mejores galas para acudir al cine una vez más. La pareja es muy fan de ir al cine entre semana y un día más, han cumplido con esta tradición.

Marta López compartía el look que elegía para este planazo, así como algunos momentos previos a entrar en la sala de cine. En uno de los vídeos que ha mostrado la modelo, esta enseñaba lo bien que se lo pasan cuando están juntos y volvía a llamarlo con este apodo tan tierno: «Payaso», escribe Marta, esta vez sin el diminutivo.

Están en un momento increíble como pareja

Los rumores apuntaban a que la pareja atravesaba un bache en su romance y se encuentran al borde de la ruptura, algo que el propio Kiko Matamoros quiso desmentir. Dijo que su vida con Marta López es como “una balsa de aceite”, queriendo decir con ello que no vive sobresaltos ni sustos, que todo va sobre ruedas y que la estabilidad en su amor es uno de los pilares fundamentales de sus días.

La modelo, con cara de sorpresa, era preguntada por esta supuesta crisis entre la pareja: «¿Esto es en serio? Llevo toda la tarde por ahí y no me he enterado de nada», empezaba diciendo entre risas, sin creerse lo que estaba escuchando. «Es mentira totalmente, estamos súper bien. Estamos genial, estamos súper bien, lo hablamos anoche de hecho. Yo estaba muy bien con él desde siempre, pero ahora estamos muy bien. Ahora trabaja menos y estamos más tiempo juntos. No entiendo de dónde ha salido esto», ha declarado rotunda.