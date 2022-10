A sus 20 años de edad, Lizge Cömert interpreta a una de las protagonistas de la serie ‘Hermanos’, la apuesta turca de Antena 3 para los lunes y martes en prime time. Precisamente es la joven que conquista el corazón del protagonista de la serie, Ömer (Yigit Koçak), pese que al principio bebía los vientos por el mayor de los hermanos, Kadir (Halit Özgür Sari). Su personaje, Süsen, acude a la escuela privada donde estudian los Eren y los Atakul, pero acabará más del lado de los pobres que de los ricos. Lizge, que estudia Arquitectura en la Universidad, ha entrado con este trabajo por la puerta grande en la interpretación. “Es mi primer trabajo en televisión y lo que siempre había soñado”, afirma.

¿Es Süsen tan snob como las otras chicas de la escuela o tiene mejor corazón?

Es una chica con una gran personalidad. Vive sola y lucha por sí misma. Ese es el motivo de su mal comportamiento.

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ella?

Me gusta la forma en que muestra su amor sin dudarlo, algo que a mí no me parece tan fácil. Por otro lado, me molesta su actitud abrupta.

¿Eres parecida a ella?

Somos bastante diferentes. A ella le resulta más fácil mostrar sus sentimientos que a mí.

Süsen se enamora de Kadir, pero esta relación no prospera. ¿Alguna vez has vivido una decepción amorosa?

No me ha ocurrido nunca de momento. Tampoco me gusta-ría encontrarme con algo así…

¿Alguna vez te has enamorado de alguien de una clase social diferente a la tuya?

Nunca he estado ciegamente enamorada.

¿Crees que el amor es importante?

Por supuesto, creo que el amor alimenta el alma.

Entre Kadir y Ömer, ¿a quién elegirías?

(Risas) Supongo que a Ömer.

¿Cómo fue tu relación con Yigit Koçak y Halit Özgür Sari?

Los dos son geniales y me he divertido mucho con ellos. Con Yigit tenemos una comunicación única y estamos siempre ahí el uno para el otro. Nuestra relación es impresionante.

En la historia, Süsen es una buena amiga de Harika. ¿Tu serías amiga de alguien así?

Seguramente no. Para ella, el dinero y el egoísmo están por encima de cualquier cosa, y yo valoro el amor y la amistad.

¿Y cómo es tu familia en la vida real?

Somos cuatro en mi familia: mis padres y mi hermana. Estamos muy unidos y siempre nos apoyamos.

¿Qué dirías de tu infancia?

Fui muy traviesa hasta que nació mi hermana. No me gustaba jugar con juguetes de bebés, me hacía amiga de cualquier niño y siempre interpretaba papeles, como si hiciera una obra de teatro. Cuando escuchaba música, me ponía a bailar. De hecho, quería ser bailarina de la danza del vientre (risas).

¿Cómo llegaste a la serie?

Entré después que el resto, porque había otra actriz en el papel de Süsen. Esta oportunidad me cayó del cielo. Estando en la universidad, me surgió mi primer trabajo como actriz, en el teatro, pero estar frente a la cá-mara siempre ha sido un sueño para mí. No esperaba que sucediera tan pronto. Me está yendo muy bien como actriz y me siento muy afortunada.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Sigo estudiando Arquitectura, así que la mayor parte del tiempo lo paso en la Universidad. Aparte de eso, me encantan los deportes, sobre todo, el boxeo y el baloncesto, y bailo a nivel profesional. También adoro a los animales. Vivo con mi familia, pero mi vida está centrada ahora en trabajar y paso mucho tiempo fuera.

¿Qué te dijo tu familia cuando decidiste ser actriz?

No hay ningún actor en mi familia. Por eso no estaban muy de acuerdo al principio y, además, porque todavía estoy estudiando. Pero conseguimos llegar a un equilibrio.

¿Conoces nuestro país?

Sí, además, hablo español y me encanta. Estuve en Madrid durante casi tres meses. Fue una gran experiencia. Estoy enamorada de la arquitectura de la ciudad.

