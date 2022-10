Lidia Torrent está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida después de que diera a luz a su hija, Elsa, el pasado 17 de octubre en Madrid, fruto de su relación con Jaime Astrain. Durante días ha estado centrada en la adaptación a la maternidad en casa, pero no dudaba en cumplir con sus compromisos profesionales apenas 12 días después de dar a luz. El hecho de que compartiera instantáneas en sus redes sociales ha hecho que muchas personas la critiquen por haber vuelto al trabajo tan pronto. Pero ella no ha podido tolerar ciertos comentarios y ha estallado.

La ‘influencer’ ha sido criticada por volver al trabajo tras dar a luz

Ha tenido que leer algunos titulares durante estos días y no puede mantenerse callada ante lo que cree que es una injusticia. Por todos es sabido que Lidia es autónoma y que tiene que cumplir con ciertos compromisos profesionales. A pesar de que acaba de ser madre, deja claro que sabe cómo organizarse para atender a su hija, con la que está la mayor parte del tiempo.

Y eso es lo que ha querido dejar claro con un comunicado: «Mi hija nació hace 12 días. Tengo compromisos y trabajo. Fue una cena, no una fiesta. Se quedó con su abuela, mi madre, dos horas. Estoy con la bebé las 24 horas, le doy el pecho, así que pasamos día y noche pegaditas. Estoy entregada a ella y a la maternidad en cuerpo y alma», ha empezado explicando para aclarar que lo que están criticando no es cierto.

Un comunicado para aclarar las críticas en las que se ha visto envuelta

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Y es que Lidia cree injusto que le critiquen a ella y no a su pareja, que ha estado haciendo exactamente lo mismo: «El padre de mi hija también fue al evento, así como ha ido a trabajar y a jugar al golf. Pero de él no se dice nada. ¿Entendéis cuando hablamos de estigma? Que se haga mención a mi tripa o no tripa me parece fuera de lugar. Soy madre, mujer, persona y trabajadora», termina diciendo rotunda con la única intención de que no se hable sin saber qué hay detrás de cada familia.

Lidia está viviendo una etapa de cambios, pero no puede estar más feliz. Hace unos días compartía una foto de la manita de su hija para anunciar que ya había dado a luz. Quiso presentar a su pequeña Elsa con un corto pero contundente y precioso mensaje: «Elsa Astráin Torrent 17.10.22 💛 @lidiatorrentanca gracias por hacerme la persona más feliz del mundo». Su felicidad es enorme, pero Lidia tiene claro que tendrá que seguir cumpliendo con compromisos profesionales y cuando ocurra esto, dejará en las mejores manos a su pequeña.

Una foto especial con la que presentó a su hija Elsa