Laura Matamoros está de celebración. Y es que este 23 de febrero celebra el cumpleaños de su pareja, Benji Aparicio. Para el chef está siendo un día muy diferente, ya que es la primera vez que sopla las velas como padre de dos hijos. El pasado mes de diciembre, nació su segundo hijo, Benjamín, por lo que hay motivos más que suficientes para brindar y pedir deseos.

Para la ocasión, la ‘influencer’ ha sacado del baúl de los recuerdos algunas fotos que nunca antes había mostrado de ellos. Y es que Benji siempre se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano, pero la celebración de un cumpleaños bien merece una bonita publicación. Y eso es lo que ha hecho Laura, que se ha atrevido a felicitarlo públicamente de una manera muy cariñosa.

«Feliz cumple mi bebé bonito y gruñón, pero te queremos mucho», ha escrito junto a un emoticono de dos corazones. En esta felicitación no solo ha dejado claro lo mucho que lo quiere, sino que ha dado un dato sobre la personalidad de su chico. Y es que según ella, Benji es muy gruñón, aunque se lo dice con cariño.

Junto al mensajito que ha hecho público, Laura ha compartido una imagen de Benji en la playa, bebiendo de un coco. Esta foto podría haber sido tomada por ella cuando decidieron viajar a Bali, hasta donde viajaron después de que Laura concursara en ‘Supervivientes’. Fueron unos meses muy intensos, ya que no se pudieron ver, por lo que cuando se reunieron, decidieron que lo mejor para desconectar del revuelo mediático era salir de España y disfrutar de un viajazo.

Va a ser un día increíble para la familia, ya que han organizado una fiesta para celebrar el cumpleaños del chef. Laura Matamoros no ha dudado en organizar todo para que cuando su pareja llegue a casa, vea la sorpresa. De hecho, durante esta tarde, la ‘influencer’ se ha acercado hasta una tienda de globos y ha comprado algunos para ponerlos en casa.

Su cumpleaños llega justo en un momento profesional importante para Benji. Justo ahora se encuentra buscando personal para uno de sus negocios. Los diferentes restaurantes que tiene el cocinero distribuidos por la capital están siendo todo un éxito. Sin ir más lejos, hace unos meses que abría su tercer restaurante bajo el nombre de ‘Mati’s Bar’, en homenaje al primer hijo de la pareja, Matías. Ahora, es otro de sus restaurantes para el que buscan un reclamo. Y es que el cocinero está buscando ampliar su negocio y por ello busca personal para su restaurante en ‘Benji’s bar’, el restaurante ubicado en Aravaca, muy cerca de donde vivían la pareja.

¿Por qué ha decidido Laura Matamoros dar el biberón a su bebé?

«Creo que está a la orden del día juzgar a la gente por todo y cada uno es libre de optar por cualquier decisión en su vida. Pero parece ser que mucho más si eres madre. Le doy leche de fórmula porque me fue fenomenal con Mati y quise repetir. También he de reconocer que para mí no es fácil psicológicamente asimilar dar el pecho. Admiro a todas las madres que lo han hecho pero no por ello soy peor o somos peores», ha declarado rotunda con el objetivo de zanjar el debate pecho o biberón cuando se tiene un bebé.