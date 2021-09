Laura Fa ha concedido una entrevista al político, Gabriel Rufián, y se ha declarado independentista. Está orgullosa de dar el paso y no esconder sus ideales políticos

Laura Fa acostumbra a entrevistar en calidad de periodista, pero en esta ocasión ha hecho una excepción y ha pasado a ser la entrevistada. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha concedido una entrevista al portavoz d’Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, un encuentro en el que ambos han charlado abiertamente sobre el independentismo. Los dos están muy implicados con este movimiento y, de hecho, Laura Fa no duda en definirse como «independentista de corazón». Aunque es consciente de que las críticas contra ella pueden dispararse, la comunicadora prefiere ser sincera con la audiencia y hablar de los motivos que le han llevado a exponerse como tal.

«Es un sentimiento. Adoro mi país, mi lengua… Me encanta trabajar en Madrid, pero preferiría trabajar en Cataluña. Y deberíamos pensar por qué muchos no trabajan en Cataluña: los catalanes somos acomplejados, tendríamos que hacer faranduleo, alegría, fiesta… No podremos ser independientes hasta que no tengamos un star system catalán«, dice Laura Fa en este canal de Youtube llamado ‘La fábrica de Rufián’. Dar el paso no ha sido fácil, tanto es así que en su momento llegó a dudar si debía o no decirlo públicamente. «El primer día en ‘Sálvame’ me preguntaron si yo era independentista. Dudé, dije que sí y luego hicieron algunas bromas», asegura la tertuliana. No se arrepiente y, aunque en algún momento ha hecho frente a programas incómodos, siempre ha defendido sus ideales políticos. Confesarse en su caso no le ha cerrado puertas, a pesar de que en su momento temía que lo hiciera.

Pero, ¿qué opina Laura Fa de un posible referéndum en Cataluña? La catalana cree que la solución no está en la votación, sino a justo quedarse en la antesala. «Son más tontos de lo que parecen. Si nos dejaran votar, no sé si ganaríamos. Puede ganar el ‘no’ (…) Para seguir luchando por algo, casi que es mejor que no pase. Porque si sale el ‘no’, ¿qué hacemos? Que no se acabe, que nos dejen un poco», comenta Laura Fa. No tiene claro que el referéndum saliera a su favor y, por ello, considera que esta consulta popular para decidir el futuro de Cataluña no sería un acierto.

Orgullosa de su ‘cita’ con Rufián, la propia Laura Fa promociona la entrevista en sus redes sociales. En la publicación deja claro que jamás permanecerá callada por miedo y es que no se arrepiente ni un ápice de sus palabras, a pesar de la repercusión. «Este hombre me hizo una entrevista en un programa muy guay. Me lo pasé de coña, fui sincera y sé que lo pagaré, en muchos aspectos, lo pagaré. Pero, a estas alturas de la vida y de mi profesión creo que hay cosas que no hay porque callarlas. El miedo al acoso no debe frenarnos. Son mis ideas, no son las mejores seguramente, pero son las que tengo. Haters, sed buenos, que tampoco hay para tanto coño», dice Laura Fa en su cuenta de Instagram.