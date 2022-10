Laura Escanes y Risto Mejide han vuelto a reunirse con motivo de un gran día de celebración: el tercer cumpleaños de su hija Roma. Una fiesta que han organizado con mucho mimo y que estaba cuidada al detalle. La pequeña es una gran seguidora de Minnie Mouse a tenor por la temática elegida. Globos, dulces, una deliciosa tarta… Todo estaba decorado en color rosa. Su orgullosa mamá ha querido hacer partícipes a sus seguidores de la jornada que se produce una semana después del anuncio de su separación del publicista.

«Feliz cumpleaños princesa. Hoy hace 3 años que llegaste y no entiendo cómo se puede querer tanto… T’ESTIMO», ha sido el mensaje que ha publicado la ‘influencer’. No ha faltado a la celebración el hermano mayor de la niña, Julio. Sus padres han vuelto a hacer un acto de unión para disfrutar un día muy destacado. En las distintas imágenes que han compartido en redes vemos a la pequeña disfrutar al máximo con una diadema con la orejitas de Minnie Mouse y tomando una dulce merienda. La mesa principal de la fiesta contaba con una decoración muy especial: una pastelería de la pequeña Roma.

Aunque no han posado juntos como en años anteriores, Risto Mejide ha compartido una historia en la que dejaba claro que también estaba presente en el cumpleaños y ha presumido del cariño que se tienen sus dos hijos. «Mis amores. Felicidades bollito«, escribía el presentador de ‘Todo es mentira’ junto a la simpática instantánea. Con esta celebración, tanto Laura Escanes como Risto Mejide dejan patente que van a seguir estando juntos para darle una normalidad a su situación por el bienestar de su hija.

Una separación que pillaba a todos por sorpresa

El domingo pasado, Laura Escanes y Risto Mejide pillaban a todos por sorpresa al anunciar de forma conjunta su separación tras siete años de relación. Mientras que la influencer reconocía que le había costado mucho encontrar las palabras idóneas para comunicar que su amor con el publicista había llegado a su fin. Por su parte, el presentador tiraba de su particular humor para darle normalidad a la situación y apostaba por hacer una cuenta atrás antes de compartir sus palabras. «Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días», escribía la joven.