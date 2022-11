Hay imágenes que hablan por sí solas y si no que se lo digan a Laura Escanes. Unas fotos besándose con Álvaro de Luna confirmaban que está de nuevo ilusionada, un sentimiento que parece irrefrenable. SEMANA publica este miércoles en exclusiva la casa a la que se acaba de mudar la influencer a las afueras de Madrid, un espectacular piso del que esta revista posee todos los detalles. De hecho, podemos confirmar que Laura ya disfruta junto al cantante de la vivienda a la que se acaba de trasladar, tal y como podrás comprobar si corres a tu kiosco y adquieres el último número. Fotografías exclusivas que ven la luz en nuestro medio, así como información sobre sus pasos ahora que se conoce su romance.

Aunque Risto Mejide prefiere no pronunciarse acerca del golpe que ha supuesto para él toda esta historia, lo cierto es que le está resultando muy difícil pasar página. Prueba de ello que dejara de seguir a Laura Escanes en redes sociales el mismo día en el que se supo que estaba conociendo a Álvaro de Luna. Le duele y no quiere ser testigo de su día a día, por lo que tomó esta decisión, al igual que Laura, quien también se marcó un unfollow tras el movimiento de su ex.

Se desconocía dónde vivía Laura Escanes tras romper con Risto Mejide y, aunque se le vio visitando algunas urbanizaciones en la capital, no se había enamorado todavía de ninguna casa. Hasta ahora. SEMANA te muestra las primeras imágenes de la residencia en la que Laura Escanes empieza a vivir en esta nueva etapa junto a Álvaro de Luna, una relación que se ha confirmado un mes y medio después de que ella y Risto anunciaran su separación. Entonces abogaron por mantener el buen rollo y desearon ser tan buen exs como lo habían sido como pareja, sin imaginar que solo unas semanas después el corazón del otro estaría ocupado.

En el interior de nuestra revista, además del reportaje fotográfico que jamás había visto la luz, te contamos información inédita. Sabemos cuáles han sido los pasos de Laura Escanes en lo que respecta al hogar que compartía con Risto Mejide, donde todavía continúa el presentador de televisión viviendo. De momento, ninguno de los dos ha borrado sus recuerdos en común, siendo la última la foto de cuando anunciaron el punto y final de su matrimonio.

Laura continúa centrada en su trabajo como influencer y en los eventos a los que ha seguido acudiendo estos días. Justo en uno de ellos confirmó que estaba tranquila y que solo ella sabía lo que estaba viviendo, eso sí, no entró en detalles sobre lo que le unía a Álvaro de Luna, con el que ahora le ha pillado SEMANA. Risto Mejide, por su parte, sigue inmerso en sus diferentes proyectos de televisión: la nueva temporada de ‘Chester’, su trabajo en ‘Todo es mentira’ y las Campanadas junto a Mariló Montero.