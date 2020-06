Laura Escanes llevaba unos días desaparecida de las redes sociales. La ‘influencer’, que cuenta ya con más de 1,5 millones de seguidores, ha querido dar explicaciones sobre esta ausencia, ya que aunque no sabía si hacerlo, cree que se lo debe a sus seguidores. Y es que Laura se ha operado el pecho y ahora se encuentra en la recuperación de la intervención.

«No sabía si hacer estos Stories o no porque creo que es un tema muy personal. A pesar de que publico muchas cosas de mi vida, hay muchas otras que no publico… Pero bueno, al final esconderlo, engañaros… siento como que no estoy diciendo la verdad. Entonces, prefería contaros. Deciros que hace unos días me operé del pecho», comienza explicando en los Stories de su Instagram.

En el vídeo que ha compartido se le puede ver una especie de apósito en la zona del pecho. Laura ha preferido desvelar el motivo de la operación. La ‘influencer’ ha explicado tan solo que se ha operado, pero no ha querido especificar de qué se trata: si ha sido un aumento, una elevación del pecho…

Ha sido unos días después de la operación cuando Laura ha querido desvelar que se ha operado: «Ahora estoy en casa, he pasado la primera noche en casa y estoy bien. Ha salido todo bien, es una operación quirúrgica que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacerme, no sabía si hacérmela o no hacérmela. Después del embarazo las dudas o las ganas que tenía aumentaron», explicaba.

«Empecé a visitar a varios doctores, hasta que di conuna doctoraque entendió bastante lo que quería. Tuvo todo el tiempo del mundo para explicarme las dudas que tenía y en definitiva, es una decisión muy importante. Pasar por un quirófano es algo muy serio, tiene sus riesgos y por eso estuve tanto tiempo pensando», comenta sobre los momentos previos a decidirse a pasar por un quirófano.

Laura ha dado el paso porque asegura que va a estar unos días desaparecida de las redes sociales, donde normalmente comparte su día a día: «Os lo quería decir… porque he estado desaparecida y voy a estar más desaparecida, porque estoy recuperandome poco a poco, porque me duele un poquito todavía».

Ha querido decirle a sus seguidores el motivo que le ha llevado a contar la operación abiertamente: «Quería decir el motivo, y no que saltara por otra parte y no haberlo dicho yo. Prefiero decirlo yo, soy defensora que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo siempre que lo haya decidido así, no por presiones de nadie».

Aún así, no podía esconder su nerviosismo, ya que es consciente de que le siguen muchísimas personas, que van a juzgarla por este paso: «Así que esto sería todo, y ahora creo que voy a desconectar el móvil para no leer nada, porque necesito calma y tranquilidad que la recupeación sea lo más rápida y fácil posible. Estoy hasta nerviosa, no quiero ni imaginarme… bueno, en fin, calma», se despedía.

El anuncio de su operación llega unos días después de que celebrara su quinto aniversario con Risto Mejide. La pareja celebró este pasado 1 de junio su quinto aniversario desde que se conocieron. Desde ese 2015, el presentador de televisión y la ‘influencer’ han pasado unos años increíbles, que por supuesto no han dudado en compartir con sus más de 2,7 millones de seguidores (entre los dos).

Risto Mejide ha compartido una espectacular foto de Laura Escanes y junto a ella, un texto conciso, pero cargado de amor y felicidad: «5 años contigo. Gracias, @lauraescanes. 5 años conmigo. Ya lo siento, @lauraescanes. #toelrrato«, le escribía. La modelo e ‘influencer’ le contestaba: «Mira que te lo advertí. Que te metes con quien no sabes. Ya te habrás dado cuenta amor. Que yo no hago cosas normales», le dedicaba.

Por su parte, Laura Escanes ha dado un paso más en la felicitación y ha querido compartir con sus seguidores el álbun de fotos más íntimo de ellos. Cinco años son muchos y es la ocasión perfecta para mostrar todo lo que han vivido, a pesar de todas las críticas que han recibido por la diferencia de edad que hay entre los dos.

«Hoy hace cinco años que empezó nuestra historia de amor», empezaba escribiendo Laura Escanes en su Instagram Stories. Acto seguido, la joven hizo un repaso de todos estos años. El primero que ha compartido hace referencia al primer viaje que hicieron juntos. Fue a Roma, el 5 de julio de 2015, tanto solo un mes después de que empezaran a salir.

Quedaron tan impresionados de ese viaje que Laura Escanes y Risto Mejide han vuelto después otras veces. Además, les encanta tanto esa ciudad que no han dudado en elegirla como nombre para su hija, que nació el pasado 2 de octubre en Barcelona. Todavía quedan unos meses para que cumpla su primer añito de vida, una fecha que estamos seguros que celebrarán por todo lo alto.