Laura Escanes y Álvaro de Luna continúan afianzado su relación. La ‘influencer’ ha cruzado el charco y ha viajado hasta México para acompañar al músico durante su gira. Una escapada de la que hemos sido testigos gracias a las redes sociales. En las imágenes que han visto la luz, ambos se muestran en actitud relajada y muy desinhibida disfrutando del país azteca. Por supuesto, también hubo tiempo para una noche de fiesta regada con tequila.

La ex de Risto Mejide se ha adaptado a la perfección al círculo profesional de su chico. Durante la velada no faltaron los brindis, las risas y los selfies. Se trata del primer viaje de pareja del que somos testigos, también es la primera vez en la que el músico sevillano canta en México donde ha ofrecido dos conciertos para presentar su nuevo álbum, ‘Levantaremos al sol’. El primero fue el pasado 22 de noviembre en Guadalajara y el segundo tuvo como escenario la Ciudad de México, un día más tarde. El próximo 29 de noviembre actuará en Bogotá, Colombia. Laura Escanes ha querido hacer partícipes a sus seguidores de este viaje en el que ha tenido la oportunidad de visitar algunos de los enclaves más destacados del país, pero ha evitado compartir imágenes con Álvaro de Luna.

Una etapa de profundos cambios para Laura Escanes

Laura Escanes anunció su separación de Risto Mejide, el padre de su hija Roma, el pasado mes de septiembre a través de una nota que publicó en redes. El matrimonio emprendía caminos separados después de siete años de relación, cinco de ellos como marido y mujer. «Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad», eran las cálidas palabras que la catalana dedicaba al presentador.

Laura Escanes afronta nuevas oportunidades profesionales. Debutará próximamente en televisión gracias a la tercera edición del programa ‘El Desafio’ de Antena 3. En el espacio de retos, presentador por Roberto Leal, deberá demostrar su audacia y concursará junto a otros rostros conocidos, entre ellos, Mariló Montero, Rosa López, Ana Guerra y Risto Mejide.