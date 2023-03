Jessica Bueno no quiere cargar contra su ex públicamente. Incómoda y con un mal sabor de boca más que evidente, la modelo no está dispuesta a entrar en guerras con Jota Peleteiro ante miles de seguidores, pues para ella lo más importante "son sus hijos". De este modo, confirma que, de tomar cartas en el asunto, solo lo hará en el ámbito privado, pero ¿a qué consecuencias legales se enfrentaría Jota si Jessica decidiera demandarle? "Por lo penal no hay viabilidad. Ella puede demandarle por derecho al honor, a la intimidad", nos dicen desde Legalitas. Días después de que el exfutbolista cargara en sus redes sociales contra ella, publicara una imagen suya junto a otro hombre y la tildara de 'palanquina' (mantenida), SEMANA se ha puesto en contacto con la abogada Cristina del Puerto.

La tensión entre Jessica y Jota es un hecho y, aunque ella todavía no ha tomado ninguna decisión, lo cierto es que se ha llegado a replantear medidas. "No está dispuesta a estos 'calentones'. Al final hay que poner freno de algún modo", cuenta una persona del entorno de Jessica. Sin embargo, pocos conocen cómo sería el escenario que esperaría a Jota si finalmente Jessica recurriera a sus abogados. Precisamente para resolver esta duda, en el departamento legal analizan al detalle el storie publicado en la cuenta de Instagram de Jota Peleteiro, donde no solo carga contra Jessica, sino que además menciona su perfil. "En este caso a ella la nombra y no hay lugar a dudas", dice la letrada a este medio. De hecho, hasta en dos ocasiones, el gallego nombra a Jessica Bueno, lo que hace innegable e imposible que él diga que se refiere a otra persona distinta a la sevillana.

"¿Cómo era la frase? El tiempo pone a todo en su lugar. Pues sí, la verdad que sí. El Dibildos y cómo tiene el ojo el Dibildos...no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palenquines", escribe Jota. Un mensaje que puede resultar humillante para Jessica, pero por el que debería de haber recibido críticas, por ejemplo, en el universo 2.0 para demandar a Peleteiro. "Tiene que haber un daño, haber menoscabado la imagen de Jessica. Tendría que acreditar que hay prejuicio y que han existido comentarios ofensivos contra ella. Si no el que prospere una demanda es complicado", explica la experta a esta revista.

Si esta vía prosperara y Jota fuera condenado, son varias las opciones que se suelen plantear en este tipo de casos. "Se podría enfrentar a una medida preventiva con la que se tiene que abstener de hacer este tipo de publicaciones, a una indemnización por daños y prejuicios ocasionados y a retractarse de la manifestación", apunta. Además, cabe señalar que este ataque se ha producido en una red social, por lo que ha tenido ha tenido "publicidad", un punto que los jueces suelen tener en cuenta.

Aunque Jessica Bueno ha optado por el silencio y no ha querido alimentar polémicas, puede ampararse en la ley y demandar a su ex si así lo creyera necesario. Jessica jamás imaginó este final para su matrimonio, pero en cuestión de meses ha tenido que hacerse a la idea del giro que ha dado su vida. En sus redes sociales recibía cientos de comentarios de muchos seguidores que le apoyaban y animaban a seguir adelante, aunque Jota Peleteiro ya no esté en su vida. Este miércoles 22 de marzo ambos exs se reencontraban en el colegio de sus hijos. Una cita en la que se ha respirado auténtica tensión y que ha puesto un mal trago para ellos, a pesar de que intentaran hacer 'de tripas corazón' delante de todos.