Marta Riesco ha vuelto al trabajo «más tranquila» después de estar dos semanas de baja. Un tiempo en el que ha reflexionado sobre su sonada ruptura en directo con Antonio David Flores, con el que no descarta una reconciliación. Ella ya ha dicho ‘basta’ y le ha dado un ultimátum al malagueño, porque ha «dado de más» en este idilio. No oculta que sigue enamorada y cree que él también lo está, pero ha dejado claro que lo de volver o no depende mucho de cómo se comporte él de ahora en adelante.

«Él ha hecho cosas. Él se ha separado, él ha reconocido la relación, él me ha enviado rosas, pero yo sentí que el día de mi cumpleaños pasaron cosas que no se debían haber consentido», ha reconocido la reportera de de ‘El programa de Ana Rosa’. «Estoy siendo bastante clara. Ahora estamos como estamos. Yo estoy soltera. No estamos juntos… a día de hoy no estamos juntos».

Queda claro que están separados, pero puede que solo se trate de una situación temporal. Porque todo podría cambiar si Antonio David mueve ficha y accede a la larga lista de requisitos que le ha pedido para que su historia de amor funcione. «Si él quiere estar conmigo va a tener que hacer las cosas que yo necesito que él haga para estar conmigo. Yo me he plantado y le he dicho que mi dignidad como mujer me hace que me pare ahora mismo. Porque necesito unos pasos más de los que estás dando», ha destacado la colaboradora.

Pero, ¿qué necesita exactamente Marta para que se plantee volver con el andaluz? Ella misma lo ha revelado en el plató de ‘Ya son las ocho‘: «Los pasos que yo necesito… creo que no hay que ser muy listos. Tener una vida fiera de una casa, vivir la vida, disfrutar, viajar, comer, cenar y que a nadie le haga daño eso, y que nadie impida eso. Y principalmente que no lo impida él. Tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo. Si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver. Si no lo está, tendrán razón el resto de personas que ha dicho que no lo está».

«Estoy tirano de un carro del que parece que solo tiro yo», ha recordado, una vez más la periodista, repitiendo la frase que soltó ante las cámaras el día que puso fin a su idilio con Antonio David en televisión. «El tiempo dirá si va a querer tirar de mi carro, tirar de otro carro o perder el carro».

«Antonio David me ha desbloqueado», admite Marta Riesco

«Estuve muy mal, como bien sabéis», ha dicho. Y aunque el exguardia civil ha estado días sin contestar a sus mensajes y sin responder a sus llamadas. «Me ha desbloqueado». Su postura sigue siendo firme. Es él quien tiene que dar ciertos pasos. «A la única persona a la que tengo que rendir cuentas es a él… Se está hablando si habrá una reconciliación entre ellos (con Olga), si hay una reconciliación conmigo, si me ama, si no me ama, si ha pedido el divorcio, si no, quién miente, quién no. Solo digo que con el tiempo y el paso de los días se va a ver si hay reconciliación, a quién quiere o a quién no quiere, con quién se reconcilia o con quién no. Esto no es una cosa que tenga que ver entre Olga y yo. Él se ha separado de Olga».

