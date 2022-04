Nos ha sorprendido mucho el hecho de ver a Antonio David Flores en la Junta General de accionistas que se ha celebrado este 20 de abril en las instalaciones de Telecinco. Para entrar a esta cita, presidida por Paolo Vasile, hay que tener al menos una acción y avisar con al menos cinco días con antelación por lo que a nadie le ha pillado por sorpresa (de los allí presentes) que el ex colaborador entrase en esta reunión. Lo más llamativo de todo es que, ante todos los presentes a esta cita, Antonio David Flores ha dado un discurso de más de veinte minutos de duración donde ha señalado a La Fábrica de la tele de su despido fulminante y de todo lo que ha tenido que vivir durante este tiempo. El ex colaborador de ‘Sálvame‘ regresaba a la que fuera su casa y la que es la actual casa de su ex, Marta Riesco.

Marta Riesco confirmaba que seguía soltera a escasos metros de Antonio David

Precisamente, ambos han estado a escasos metros durante un tiempo. Y es que este mismo miércoles, la reportera estaba presente en su puesto de trabajo en ‘El programa de AR’. En el espacio de Telecinco volvía a hablar de su relación con Antonio David Flores, que minutos antes había acaparado decenas de titulares. La reportera ha contado cómo se encuentra en estos momentos tan delicados, que incluso le obligó a tomarse un respiro y a hacer un parón en televisión: «Estoy con medicación, estoy en tratamiento y tuve un episodio de ansiedad muy fuerte», ha explicado. Sobre su relación: «Estoy soltera y sin compromiso, aunque no te puedo decir si la ruptura es definitiva…». ¿Se habrán visto las caras en esos momentos?

Lo cierto es que lo que antes parecía que era una ruptura sin retorno, ahora tiene una vía de escape. Marta Riesco ha dejado abierta una puerta a la reconciliación. Lo cierto es que poco tiempo después de que se acabara la Junta de Accionistas, Antonio David abandonaba las instalaciones de Mediaset. Salía por la puerta principal del complejo de Telecinco sin imaginarse que, tan solo unos minutos después, sería su ex la que también pisaría el mismo suelo.

El que fuera colaborador no ha querido aclarar en qué punto está su relación con Marta

Antonio David se encontraba con la prensa tan solo unos minutos después de que Marta Riesco confirmaba que estaba soltera y sin compromiso. Sin embargo, no ha querido aclarar en qué punto está su corazón. El ex colaborador de televisión se ha mostrado impasible ante los medios de comunicación que querían saber cómo se encontraba tras su ruptura con la reportera hace ya casi dos semanas. Puedes ver el vídeo a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

