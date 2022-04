Marta Riesco tiene buenas noticias. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ acaba de recibir el alta médica tras tomarse una baja que ha durado casi dos semanas. El pasado 12 de abril anunciaba que se alejaba del trabajo porque necesitaba «evadirse de todo» ante la avalancha mediática que ha supuesto su ruptura en directo con Antonio David Flores. Asegura estar recuperada y con energías suficientes para volver a la carga. Eso sí, bajo estricto seguimiento de sus médicos, ya que sigue en tratamiento.

«Me han dado el alta hace un par de horas. Estoy muy contenta porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir… Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo», ha arrancado diciendo en un vídeo que ha publicado a través de Stories.

«El médico me prohibió ver contenido sobre mí»

«A veces hay que respirar u pensar en uno mismo. He estado en mi pueblo desconectada del mundo. Me he ido enterando de cosas. El médico me prohibió ver contenido sobre mí», prosigue en su publicación. Y es que se han dicho cosas sobre ella que le han hecho mucho daño: «Hay gente que ha hablado de mí y que ha dicho mentiras».

«Estoy súper feliz de pertenecer a la comunidad de Instagram porque hay gente que me ha dado muy buenos consejos», destaca. «Vuelvo a estar fuerte, vuelvo a estar renovada. Sigo con mi tratamiento, esto no es cosa de dos días. Lo temas de salud mental hay que tomárselos muy en serio. Yo me lo tomo muy en serio. Me parece igual de importante que te duela el estómago a que te duela el alma. Solo espero poder ser la misma de siempre».

Muy guapa, perfectamente maquillada y peinada, a Marta Riesco se la ve con buen aspecto: «He estado ausente, pero espero volver a mi trabajo, al de siempre. Quiero agradecer el apoyo inmenso que he recibido. He recibido muchas críticas, pero también he recibido muchísimo cariño y no sabéis cuánto se agradece recibir cariño de gente que ni conoces cuando estás en momentos bajos y complicados».

Asimismo, agradece «a los medios que han respetado mis tiempos, que han respetado mi pausa». También da las gracias a las personas anónimas que le han mostrado su apoyo: «Hay mucha gente que me ha llamado para preguntarme cómo estoy, de una manera de amistad. Otra gente lo ha hecho para dar información. Son cosas que tengo que seguir aprendiendo con el paso del tiempo».

