Mila Ximénez anunció hace justo un año que padecía cáncer de pulmón en el plató de su programa, ‘Sálvame’, rodeada de sus compañeros de trabajo y amigos.

Mila Ximénez ha muerto a los 69 años de edad después de una dura batalla contra el cáncer que ha durado un año. La colaboradora de ‘Sálvame‘ ha estado todo este tiempo arropada de los suyos, un grupo de amigos y compañeros de trabajo que no se han separado de ella. La han acompañado al hospital para las revisiones médicas y para las pruebas, e incluso han buscado momentos para que ella saliera de casa a comer o tomar algo. Durante los últimos días antes de su fallecimiento, su casa de Madrid ha sido un ir y venir de familiares y amigos.

Su hija, Alba Santana, tuvo que viajar hace unos días desde Amsterdam, Holanda, para estar en Madrid junto a su madre. En alguna ocasión se ha dejado ver por las inmediaciones de la casa de su madre e incluso ha compartido alguna confidencia con los reporteros y fotógrafos que llevan haciendo guardia varios días.

La sevillana ha pasado gran parte de su vida profesional en los platós de televisión, por lo que no dudó en desvelar que padecía cáncer de pulmón en su programa, ‘Sálvame’, bajo la atenta mirada de sus compañeros de trabajo, que han estado pendientes de su estado de salud. Fue el 16 de junio de 2020 cuando Mila Ximénez se rompió al desvelar esta mala noticia: un cáncer al que se enfrentaba con fuerza.

Justo esta semana se cumple un año desde que la colaboradora de ‘Sálvame’ ante millones de espectadores que padecía cáncer de pulmón. Tras diez días desaparecida en su programa, entró por teléfono y pronunció las cinco letras que no dejaban de martillear su cabeza. Temblorosa y con una actitud positiva, el 16 de junio de 2020 dejó sin palabras a la audiencia al explicar el mal diagnóstico que le habían dado los médicos.

Mila Ximénez anunciaba que padecía cáncer en su programa

«El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia», dijo. Desde ese día, Mila Ximénez se ha enfrentado a varios ingresos y muchas visitas al hospital para cumplir con sus consultas médicas y también para hacerse pruebas.

La pasada semana, Mila Ximénez tuvo que ser ingresada en la clínica de la Luz, pero tal y como anunció SEMANA en exclusiva, recibía el alta hospitalaria este viernes. En el nuevo número de la revista publicamos las imágenes del momento en el que salía del hospital acompañada de los suyos.

Su lucha no ha sido fácil y hemos sido conscientes de ello durante estos últimos meses. Ella misma reconocía públicamente que en ciertos momentos llama a su puerta el miedo, pero agradece tener «docenas de manos que no le sueltan». Esa ha sido una de las lecciones precisamente que le había dado esta enfermedad, pues, aunque sabía que tenía grandes amigos a su lado, estos no la han fallado en ninguno de los baches que ha tenido este año.

Aseguró que sentía miedo, pero que agradecía el apoyo de amigos

«Estoy jodida, asustada y tengo ganas de contarlo. Me dicen que vamos a conseguirlo, aunque me han dicho que es difícil«, dijo muy sincera. Esta confesión llegó días después de que su oncóloga le diera la mala noticia y es que Mila explicó que necesitaba días para digerirlo y comunicarle a su entorno, especialmente a su hija, el tsunami que llegaba a su vida. No era operable al haber varias ramificaciones.

Mila Ximénez ha pasado por diferentes etapas en las que incluso se planteó tirar la toalla. Quería tener calidad de vida, eso sí, aquellos que la quieren siempre la alentaron a que luchara para salir victoriosa de esta batalla. «De esta salgo, no va a poder conmigo este bicho ni de coña. A mí un tumor no me va a parar la vida. Esto es un reto que me ha puesto la vida y también un obstáculo, pero lo voy a ganar. ¿Quién ha dicho que la vida era fácil?«, espetó el día en el que reveló que padecía un cáncer de pulmón. Ahora, un año después, tenemos que dar la noticia más dura, mandando nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.