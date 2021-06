El abogado prefirió salir de plató cuando se habló de uno de los temas más delicados sobre la inexistente relación que su mujer mantiene con su hija.

El testimonio de Rocío Carrasco ha marcado un antes y un después en su vida. No solo para ella, también para aquellos que están a su lado. Un pilar fundamental ha sido su marido, Fidel Albiac. Para este no ha sido fácil verla abrirse en canal y compartir con la audiencia su historia. El abogado, protagonista en la sombra, se mostró muy emocionado durante la última entrevista que su mujer dio el pasado miércoles en televisión. Tanto que no pudo evitar las lágrimas.

Los nervios y la emoción del directo no impidieron que Fidel Albiac estuviera al tanto de todo. Pendiente de su mujer, saludando a los compañeros que han trabajado con ella en su docu-serie, inmortalizando el momento con algunas fotos, incluso visitando los estudios de realización. En los instantes más difíciles de la entrevista, los sentimientos estuvieran a flor de piel y saltaron las lágrimas. Cuando se tocó el tema de Rocío Flores, el abogado evitó estar presente en el plató. Fue grabado saliendo de escena de forma discreta para no escuchar lo que se iba a decir al respecto.

El sevillano estuvo en todo momento al lado de Rocío Carrasco, tal y como se ha podido ver a través de un reportaje emitido en ‘Socialité’. Llegaba a los estudios de Mediaset hacia las 21 horas para acompañarla durante su cena -a base de comida rápida-. Ha sorprendido también que estuviera presente Anabel Dueñas. La que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ es una buena amiga del matrimonio. En los últimos tiempos también se ha convertido en inseparable de Rocío y Fidel. Cabe recordar que les une un vínculo profesional ya que es la protagonista del musical tributo a Rocío Jurado.

«La veo sin miedo»

Siempre discreto, esta vez Fidel ha aprovechado para pronunciarse públicamente. Unas breves declaraciones que realizaba a la reportera en las que confesaba lo que había supuesto para él que su mujer rompiera su silencio tras dos décadas: «Lo he vivido expectante y viendo con sorpresa lo que iba sucediendo». Ha afirmado que ahora ve a Rocío Carrasco de forma muy distinta a tiempo atrás: «La veo tranquila, segura y sin miedo». Finalmente, miraba al futuro con cierta esperanza: «No sé si vamos a ser más felices, pero vamos a tratar de seguir adelante».

Una afirmación en sintonía a la que realizó su mujer a modo de balance de la docu-serie: «Estoy satisfecha y empieza una nueva etapa para mí, interiormente», señalaba. ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ tendrá su continuación con ‘En el nombre de Rocío’, una nueva entrega que seguro dará mucho que hablar y se estrenará el próximo otoño. La segunda temporada ahondará en el distanciamiento de la protagonista con el clan Mohedano.