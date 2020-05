6 Laura relató su ruptura a SEMANA

«Sé que Benji como amigo me cae bien, por el momento no tengo problema. Es solo que no siento nada por él como pareja. Además, Benji es el padre de mi hijo, no es lo mismo que romper con una pareja normal (…) Ha sido muy rápido todo, ha sido inesperado todo… Yo creo que también nos ha pasado factura el que haya sido todo tan rápido», dijo la propia Laura en una entrevista concedida a SEMANA. Sin embargo, parece que las tornas han cambiado. Ahora están más maduros y en otro momento de sus vidas.