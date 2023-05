Anabel Pantoja sigue cumpliendo con su trabajo como una de las creadoras de contenido más conocidas de nuestro país. Sin embargo, suele protagonizar vídeos en los que su actitud con la prensa deja mucho que desear. Este pasado miércoles salía de su casa de Madrid para hacer unos recados y demostraba ser de lo más borde con la reportera, que solo se interesaba por los últimos acontecimientos de su vida. El vídeo ha sido publicado por diferentes medios de comunicación. Ella ahora ha querido dar la versión de los hechos ¿pidiendo perdón?

"Como llevo diciendo meses, tampoco tengo que estar respondiendo preguntas o insinuaciones que se dan, no estoy obligada, si estoy en un photocall o un programa de televisión, es mi obligación, pero ir por la calle y te preguntan que si estoy o dejo de estar con alguien, si tengo un hermano o un primo, creo que la LEY no me obliga, aún así siempre me paro y atiendo a los compañeros que están haciendo calle, espero que no me tachen de borde, diva o estrella porque estoy más estrellada que la Osa Mayor, solo que considero que no tengo OBLIGACIÓN", ha escrito la 'influencer' junto a un emoticono como rezando.

Considera que no tiene la obligación de hablar con la prensa por la calle

Es lo único que ha querido decir al respecto, porque luego ha demostrado normalidad. Ella ha tratado de justificar su actitud ante la prensa y lo ha hecho dejando claro que ella no tiene la obligación de contestar a las preguntas que le hacen fuera de un photocall o en un programa de televisión.

Tenemos que recordar en este momento su actitud de este pasado martes, donde vemos a una Anabel Pantoja que se para tajante y con cara de pocos amigos ante una reportera que solo quiere hacer su trabajo. "Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien", empezaba diciendo borde y con rostro serio al ver a la reportera junto a su cámara. La empatía que demuestra deja mucho que desear y aunque termina parándose, Anabel contesta las preguntas de la reportera de manera altiva.

¡Dale al play y mira la reacción de Anabel Pantoja!

Vídeo: EUROPA PRESS.

Esta actitud ha dejado a sus compañeros de 'Sálvame' de lo más impresionados. De hecho, Kiko Hernández no ha dudado en reprochar su forma de hablar con la prensa: "Dices que no estás obligada, pero sí estás obligada", le decía Kiko Hernández. El colaborador de televisión cree que la influencer ha metido la pata: "Esa chica que lleva el micro el día de mañana tú la vas a llamar para una convocatoria de unas joyas o de una línea de camisetas y esa chica te dirá vete a la mierda porque yo tampoco estoy obligada".