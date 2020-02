3 No consigue superar la ruptura

«Horas y horas soñando despierto, reviviendo nuestra idílica y maravillosa aventura, con el paso del tiempo me he dado cuenta del valor que tienen los pequeños detalles. En su momento no era capaz de apreciarlos y ahora no puedo dejar de echarlos de menos. Cantar desenfrenadamente en el coche, esperar a que salgas de la ducha para ponerte el albornoz y no pases frío o el simple hecho de compartir una mira cómplice que me diga: «tranquilo Goncha, todo está bien». Me destroza el alma recordarlo», cuenta Gonzalo.