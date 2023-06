Jorge Javier Vázquez está de plena actualidad. El presentador de televisión ha anunciado hace apenas unas horas que estará de baja laboral durante un tiempo. "El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'".

De este momento se recupera en su casa, la que tiene en La Florida, en Madrid. Este lugar siempre ha sido su refugio. Y ahora que está pasando una etapa complicada, no iba a ser menos. La casa cuenta con 700 metros cuadrados sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados. Tiene cuatro dormitorios, cinco baños, un salón espectacular con ventanales de grandes dimensiones. Estos ventanales dan directamente al jardín, que tiene cubierto de césped y muchísima vegetación.

Un salón con sillones de piel

El salón tiene mucho espacio, lo que le permite tener varios sofás, de diferentes tipos. Este es el lugar donde se relaja y está decorado con tres sofás y dos butacas tapizadas en color crudo. Frente a uno de los sofás, Jorge Javier ha colocado en una columna una televisión curva, donde ve todas las películas y series que le apasionan. En esta zona común es donde tiene puestas las camas de sus perros, para que estén cómodos cuando no están en los sofás. Porque sí, el presentador es bastante permisivo con sus animales.

Grandes ventanales con vistas al exterior

Además de estas zonas, Jorge Javier cuenta con una zona para el servicio, así como piscina al aire libre y gimnasio. En cuanto al exterior de la casa, el presentador de televisión está rodeado de mucha vegetación y no solo porque le gusta, también para evitar las miradas más curiosas. El hecho de que tenga una extensión tan grande hace que pueda tener ahí a su burro Fortunato. A continuación, os mostramos todas las imágenes del interior y exterior de la casa del presentador: