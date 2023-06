La cita de Rocío Carrasco que la enfrentará de nuevo con Raquel Mosquera

Que Rocío Carrasco y Raquel Mosquera no se tienen aprecio mutuamente es un secreto a voces. Así lo volvió a recordar la hija de Rocío Jurado en su docuserie, donde incluso contó que apartaría a Mosquera de la lápida de su padre. "Me duele tanto esa inscripción que la voy a cambiar", comentó. En ella la viuda del boxeador mandó escribir "aquí yace el gran boxeador Pedro Juan Carrasco García. Amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible. Tú esposa y familia no te olvidan", mensaje en el que no se hacía mención a su hija Rocío y que la indignó de manera mayúscula. Es precisamente algo relacionado con Pedro Carrasco lo que podría enfrentar de nuevo a ambas.

Rocío Carrasco tiene una cita el próximo sábado 10 de junio en Alosno (Huelva), donde ejercerá como invitada de honor a la inauguración de un monumento en honor a su padre. El ayuntamiento del pueblo aprobó este tributo, al igual que el hecho de que Pedro Carrasco sea nombrado "Hijo Ilustre de Alosno", una cita en la que no solo estará presente Rocío. También acudirán otros familiares del boxeador, pero no habrá ni rastro de Raquel Mosquera.

La escultura que ha sido realizada por Santiago Delgado Carrera se situará en la calle que lleva el nombre de Pedro Carrasco, detalle que la hará todavía más especial. Pero, ¿cuál ha sido el motivo por el que ahora se le rinde homenaje? Este año hubiera cumplido 80 años, cifra redonda que su hija Rocío celebrará en la tierra de su padre recordándole e intentando que tenga su lugar donde nació. Un encuentro muy especial que ella está deseando que llegue y que justo llega solo unos días después de celebrarse el tributo a su madre en Chipiona. Aunque ella no acudió y envió un zasca a los familiares que sí habían ido, lo cierto es que la Asociación Cultural quiso dirigirse a ella públicamente, mensaje que destapó que Rocío Carrasco y la sociedad habían firmado la paz.

La última vez que Rocío Carrasco visitó Chipiona en compañía de cámaras fue para grabar 'En el nombre de Rocío', lo que ha hecho pensar si su visita a Alosno está relacionada con otra docuserie. Tiene la plena intención de hacer un documental sobre la vida de su padre y de la historia de amor de sus progenitores, programa que dará que hablar y que de nuevo pondrá todas las miradas de nuevo en Raquel Mosquera. Ella y Rocío han protagonizado grandes desencuentros desde que Pedro Carrasco falleciera, por lo que inevitablemente se piensa en la reacción de la peluquera.

En esta ocasión no se ha tenido en cuenta a Raquel Mosquera, un requisito quién sabe si habría pedido Rocío Carrasco. Según cuentan no se espera su presencia en el acto.