La cita de Rauw Alejandro y Ester Expósito en una villa de 12.000 euros la noche en República Dominicana

La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía es un hecho. Su compromiso ya es pasado, de hecho, han dado carpetazo a su relación en común, la cual, según el artista puertoriqueño, comenzó hace casi cuatro años. Pues bien, SEMANA sitúa a Rauw Alejandro y Ester Expósito en una villa de República Dominicana el 25 de junio de 2021, viaje que ahora ve la luz en exclusiva. Aunque durante el confinamiento se habló de un tonteo entre ellos por intercambio de likes en redes sociales y un vídeo en el que Ester aparecía bailando una canción de Rauw que se hizo viral, nadie sabía de esta escapada juntos. Este medio ha podido saber que Rauw Alejandro y Ester Expósito pasaron unos días en un lujoso recinto llamado Villa Tartaruga, donde el precio por noche supera los 12.000 euros.

Rauw Alejandro y Ester Expósito en una villa de República Dominicana

Aunque el cantante no se hizo eco de este viaje, sí lo hizo Ester Expósito. La actriz posteó fotografías en esta villa bajo un único título 'Santo Domingo', pero no dio detalles de sus acompañantes. Ni una sola palabra de Rauw Alejandro, privacidad que ella quiso respetar en todo momento. Él por su parte trató de evitar, según cuentan a SEMANA, que su nombre apareciera en ningún papel ni documento de la reserva, por lo que quiso que solo figurara el de su asistente. Sin embargo, la empresa que gestionó el paquete del viaje exigió el nombre y pasaporte de todos los ocupantes, lo que hizo imposible que Rauw Alejandro pasara desapercibido. Dos años después de aquello este viaje secreto se descubre.

Nos cuentan que ambos llegaron por separado a este lujoso lugar: Ester Expósito junto a su amiga y Rauw con su asistente. Una vez dentro de la villa no salieron hasta volar de nuevo a un nuevo destino, algo que no era necesario teniendo en cuenta que la casa estaba rodeada de lujos. No necesitaban nada del exterior. Pero, ¿cómo es esta casa no apta para todos los bolsillos? Villa Tartaruga tiene un total de ocho habitaciones con vistas al mar, repartidas en un espacio de más de 3.000 metros y ubicadas en una parcela de casi 6.000. Situada frente al Mar Caribe, tiene techos altísimos, las últimas tendencias en decoración y sobre todo servicios más que de sobra para sus ocupantes, ya que se proporcionan servicios como un chef en la villa. Privilegios que suelen acompañar a Rauw Alejandro en su día a día y que ayudaron a que no fuera reconocido fuera de la villa.

Fuentes de toda solvencia explican a la revista que Rauw Alejandro "pidió pollo frito": "Solo insistía que él quería pollo y pollo". Un antojo que fue satisfecho y que deja ver que el cantante quería cumplir todos sus caprichos en una casa vacacional por la que han pasado celebrities como Randy Malcom y Annaby Pozo. Los cuatro tenían espacio más que de sobra, además de una zona exterior rodeada de naturaleza y vistas al mar, lo que revela que vivieron entonces unos días de ensueño.

Varias terrazas, una piscina, un cine exclusivo o una zona chill out son solo algunas de las zonas comunes que tanto Ester Expósito como Rauw Alejandro pudieron disfrutar hace algún tiempo. No te pierdas la galería de imágenes que hemos seleccionado a continuación:

1 de 7 La casa es capaz de dejar a cualquiera sin palabras 2 de 7 Tiene 3.000 metros construidos 3 de 7 Varias zonas comunes 4 de 7 Entre otras un cine de lujo 5 de 7 En la terraza también hay espacio para todos 6 de 7 Los dormitorios son muy amplios 7 de 7 Varias hamacas en las que tomaron el sol