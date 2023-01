La actriz Jedet, víctima de una supuesta agresión sexual en la fiesta de los Premios Feroz 2023

Dos personas han denunciado haber sido víctimas agresiones sexuales en la fiesta posterior a la Fiesta Feroz 2023, celebrada este sábado en Zaragoza. Esta tuvo lugar después de la gala en el Espacio Ebro, en el Espacio del agua. De momento hay una persona detenida: se trata de un hombre de 55 años que responde a las iniciales A. J. P. S, y que se encuentra en dependencias policiales desde que se presentara una denuncia ante la Policía Nacional. Otra persona está siendo investigada por supuestos "tocamientos". Según María Guerra, presidenta de la entidad organizadora, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), la persona agredida fue la actriz Jedet.

Las dos víctimas habrían sufrido tocamientos y acoso continuo por parte de los supuestos autores, de los que Guerra ha asegurado que son "miembros del equipo de una de las películas nominadas" y que van a quedar "vetados de por vida" a los eventos que organice la asociación. Fuentes cercanas a la entidad organizadora apuntan a que uno de ellos podría ser un conocido productor de cine. Guerra no asistió al evento, pero ha expresado a la agencia EFE el "disgusto y tristeza tremenda" de la organización porque la celebración de estos premios "haya terminado así".

Desde el entorno de Jedet, por su parte, aseguran que está muy disgustada, ya que no quería que este incidente se haya dado a conocer. "Jedet no lo quiere hacer público", ha explicado Amor Romeira, amiga de Jedet, en el plató de 'Fiesta'. "Ella no quería salir en esta historia y tiene miedo a que esto la perjudique. Ella hizo una denuncia anónima. Por supuesto agradece cómo se han portado desde la organización". El supuesto agresor, según la canaria, "es un hombre conocido". Incluso se ha lanzado a dar su nombre completo ante las cámaras de televisión.

"Lo que este hombre tiene con Jedet son ataques transfóbicos. La ataca por ser transexual. No es una cosa íntima. La ataca a los ojos de la gente. Pero lo repito ella no quería verse involucrada porque la están señalando", ha destacado en el programa que presenta Emma García. "Ella ha hecho una película basada en la sexualidad".

Todo parece indicar que hay una segunda denuncia contra otro individuo -que está identificado pero no detenido-, en este caso interpuesta por un hombre. Al parecer, ambos agresores se conocían aunque hasta la fecha de desconoce si ambas agresiones tienen relación entre sí o se produjeron en paralelo. Lo que sí parece claro es que la supuesta agresión se produjo "entre las 4 y las 6 de la mañana", tal y como han avanzado desde Telecinco. La Policía Local se personó en el lugar de los hechos y finalmente hizo efectivo el arresto de uno de los acusados de los hechos, en torno a las 7 de la mañana. El detenido fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en el barrio del Actur de Zaragoza. Este domingo estaba previsto que pasara a disposición del Juzgado de Instrucción número 6.

"El equipo de seguridad del evento intervino nada más saber los hechos, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas", ha recordado Marta Riesco, reportera de 'Fiesta'. Estas informaciones coinciden con las proporcionadas por María Guerra. Una vez conocido el suceso, que derivó en un "pequeño altercado", según el relato la aludida, se solicitó la presencia de la policía de forma inmediata. Esta se hizo cargo de esas denuncias y de la investigación para esclarecer si se trata de un abuso o una agresión sexual.

La fiesta posterior a los Premios Feroz, celebrada en el Espacio Ebro, era de carácter privado. Los invitados accedían al recinto mediante la presentación de una pulsera. Así, premiados, nominados y otros invitados a la gala pudieron entrar a la fiesta con un pase entregado por la organización. Entre los asistentes estaba Jedet, quien antes del suceso denunciado estuvo un rato pinchando música junto al DJ y animando a la gente a bailar. Y en las redes sociales agradecía así la invitación a la gala: "Gracias @premiosferoz por invitarme y permitirme disfrutar del homenaje tan bonito que le hicisteis a Pedro Almodóvar. Fue un regalo para mí".