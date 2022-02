Kiko Rivera nunca imaginó las graves consecuencias de sus declaraciones contra Chabelita Pantoja. La más inmediata fue la decisión de Telecinco de prohibir su entrada a la casa de ‘Secret Story’. Fue el pasado miércoles cuando la cadena decidió poner freno a su visita a la casa de Guadalix, donde estaba previsto que fuera para reunirse con los concursantes. La cadena puso freno a su intervención tras el escándalo que provocaron sus palabras sobre su hermana. Palabras como «pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas» o «a Isa no la considero mi hermana» han levantado ampollas incluso entre los seguidores del DJ. Para una amplia mayoría, el hijo de Isabel Pantoja no está bien y está dando muestras de que necesita ayuda psicológica. Esto lo sitúa en una situación delicada y vulnerable. Un panorama delicado ante el cual Mediaset desea actuar de manera coherente. Y, del mismo modo que impidió su entrada en el ‘reality’, podrían cerrarle las puertas a su intervención en el ‘Deluxe‘, prevista para el sábado 5 de febrero.

La imagen de Kiko Rivera, en la cuerda floja

No está confirmado nada aún, pero se espera que la empresa audiovisual actúe del mismo modo que el pasado 2 de febrero, cuando le denegaron la entrada en ‘Secret Story‘ tras haber reconocido públicamente haber agredido a su hermana. «Estaba previsto que Kiko Rivera entrase en la casa pero esta mañana se publicaba una entrevista con unas declaraciones polémicas que han hecho que tanto Zeppeling (la productora) como Mediaset hayan decidido cancelar la visita de Kiko», anunciaba Carlos Sobera. Si ambas empresas se basan en los mismos criterios, el sevillano se toparía de nuevo ante la imposibilidad de visitar el plató del programa.

A todo esto se suman nuevos e inesperados efectos de su explosivo testimonio sobre Isa Pantoja. Según adelanta ‘Informalia’, el músico está perdiendo actuaciones como músico. Promotores y empresarios del sector audiovisual no está por la labor de contratarlo ante la avalancha de críticas que ha recibido por haber desvelado asuntos tan delicados como que Chabelita se intentó suicidar y que llegó incluso a agredirla:

Las declaraciones del Dj han levantado ampollas. La primera en reaccionar ha sido su propia hermana. Dolida, ha lamentado: «Siempre se cree superior a mí. Lo que me ha causado no es rabia ni es daño, es dolor». También ha reconocido que Kiko le ha enviado un WhatsApp para pedirle perdón. «He recibido un mensaje por whatsapp pero para decir lo que me ha dicho, mejor que no me hubiera dicho nada», explicaba el pasado jueves en ‘Ya son las ocho‘. La joven duda de que las intenciones de Kiko sean realmente sinceras.

Su relación con Irene Rosales, en entredicho

Para más inri, su relación con Irene Rosales podría estar haciendo aguas. Según el reportero Pablo González, el cantante y su mujer están separados. «Viven bajo el mismo techo, pero están separados», ha asegurado. El periodista asegura que Kiko habría pedido «un préstamo de 30.000 euros a espaldas de Irene para pagar los pufos que no quiere que se entere Irene. No tiene efectivo e Irene está fiscalizando el dinero para que no vuelva a alardear de que en su momento gastó 8 millones de euros». Incluso sostiene que ambos mantienen fuertes peleas: «Siempre están discutiendo por temas de dinero. Irene quiere que Kiko ponga todo su patrimonio a nombre de sus hijas. Pretende que sus hijas no pierdan la herencia de lo que tiene Kiko. Han dado unos pasos en el notario de Castilleja de la Cuesta. Kiko ha ido personalmente y el notario ha ido otras veces a su casa».

Ahora que está en entredicho, Rafa Mora ha salido en defensa de su amigo. Para el colaborador, es evidente que el sevillano no está en su mejor momento. «No comparto lo que ha hecho y lo que ha dicho, pero no lo voy a dejar en la cuneta. Necesita el apoyo de lo suyos. Cuando una persona no está centrada y necesita ayuda hay que arroparle», ha confesado este viernes en ‘Sálvame Lemon Tea’. «No ha superado lo de su madre. De la noche a la mañana se encontró que podía haber sido una persona adinerada y que podría haber vivido una vida de ensueño. El día que muere su abuela se dan un gran abrazo desde entonces está destruido», ha destacado el valenciano ante las cámaras.

