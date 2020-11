Kiko Rivera asegura que no quiere el respaldo de nadie tras las palabras de su hermana, Chabelita Pantoja, anoche en ‘La casa fuerte’

Kiko Rivera se enfrenta esta noche a una cita muy especial. Desde que se sentara en ‘Sábado Deluxe’ hace ya unas semanas atrás confesando que estaba viviendo unos momentos con un estado de ánimo muy bajo y recibiera la llamada de su madre, Isabel Pantoja, las cosas entre ellos han ido a peor. Tal esta la situación que incluso la tonadillera amenaza con emprender acciones legales. Además, su hijo, Kiko Rivera incluso querría sentar en los juzgados a su madre por el testamento de Paquirri. A pocas horas de que Kiko Rivera vuelva a Mediaset, el lugar donde estalló la polémica, ha mandado un mensajito a través de las redes sociales a ¿Chabelita Pantoja?

Este jueves, Chabelita Pantoja se puso al día de las disputas familiares entre su hermano y su madre. «A mí se me ha criticado siempre mucho por hablar, por expresarme cuando tenía problemas con mi madre. No he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él y me han acribillado. Ahora, sinceramente, no me voy a posicionar con él ni con mi madre tampoco. Lo que más me duele es que con estas palabras haya gente que aproveche para herirla», confesaba asegurando que no iba a posicionarse con uno o con otro. Unas palabras que parece que han herido al DJ.

A Kiko Rivera parece no haberle sentado bien las palabras de Chabelita

Tal y como él ha escrito en su última publicación, no necesita el apoyo de nadie y seguirá con su verdad hacia adelante. Kiko Rivera ha compartido una fotografía y junto a ella ha escrito lo siguiente: «A estas alturas no necesito que nadie se posicione de un lado u otro... Solo me valen los papeles ellos son los que no mienten», ha confesado refiriéndose a los supuestos papeles en los que Isabel Pantoja le habría engañado. «Nos vemos esta noche en Telecinco», ha continuado diciendo.

Hay que recordar que Kiko Rivera se sentará esta noche en un especial que ha preparado Mediaset bajo el nombre de ‘Cantora: la herencia envenenada’. Tras varios días de negociaciones con la cadena, finalmente el DJ habría llegado a un acuerdo económico y se sentará para destapar los asuntos turbios de la finca más famosa de nuestro país en este momento. En dicho especial, planean sacar a a relucir todo tipo de pruebas y documentos que supuestamente pondrían contra las cuerdas a Isabel Pantoja.

Todo esto si la tonadillera no lo para antes de tiempo. Y es que Isabel Pantoja habría solicitado al juez tomar medidas cautelares y paralizar el especial de Cantora, según contó ayer Kike Calleja en Sálvame. El director del programa, David Valdeperas, anunció que Kiko «se enterará de muchas cosas en el programa».