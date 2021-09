Horas después de que se hiciera pública la muerte de Doña Ana, Kiko Rivera se despide públicamente de su abuela y atiza a su madre y su tío

Día triste para el clan Pantoja. Este miércoles amanecíamos con la noticia de la muerte de Doña Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja, a los 90 años de edad tras la lucha contra una enfermedad. La matriarca del clan ha muerto en Cantora, donde se celebrará su velatorio en la más estricta intimidad con un círculo muy cerrado de asistentes, entre los que no estará Kiko Rivera. El hijo de la tonadillera, que viajó este martes a Lanzarote para la boda de su prima, Anabel Pantoja, se ha enterado de la noticia a través de las redes sociales. Horas después de que se hiciera público el fallecimiento de Doña Ana, el Dj. ha querido despedirse de ella públicamente, ya que no le permiten acudir a Cantora. Así mismo lo cuenta él.

El Dj se ha despedido de su abuela de manera pública

Kiko Rivera ha compartido una batería de imágenes junto a su abuela y una despedida cargada de tristeza y rabia a partes iguales: «Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida😰 No sé qué hacer estoy perdido y en «La Graciosa». Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas😓 Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora… «No queremos que venga nadie»😰», revela el hijo de Isabel Pantoja.

Hay que recordar que a pesar de que a Kiko Rivera no le permitan entrar en Cantora, él también es propietario de la finca por lo que legalmente nadie le puede prohibir la entrada a su «casa». Como hemos dicho anteriormente, el DJ. ha revelado que se ha enterado de la muerte de su abuela por los medios de comunicación y que tan solo conoce la información que la prensa ha dado: «No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada.

Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda porque son unos indeseables todos».

Kiko Rivera no regresará a la Península para el velatorio de su abuela

El Dj descarta regresar a la Península, ya que asegura que no tiene la oportunidad de acudir a despedir a su abuela: «Me quedaré esperando y rezándote. Me quedaré quieto y callado pensándote. Lo siento mucho yaya. Pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto,solo y desolado. Tu alma vive en mí y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mi ❤️. Descansa en Paz Yaya. Por siempre tu nieto favorito ❤️», sentencia en la publicación.