Kiko Rivera está atravesando por un momento difícil. Además de su incesante guerra con su madre, Isabel Pantoja, sus polémicas declaraciones sobre su hermana, Chabelita Pantoja, han provocado que el DJ se haya alejado del foco mediático e intente mantenerse en un estricto segundo plano a la espera de que llegue la calma. En medio de todo esto, el marido de Irene Rosales ha preocupado a todos sus seguidores al compartir el grave problema de salud por el que está pasando y que le está quitando el sueño.

Completamente desesperado, a primera hora de la mañana, Kiko Rivera hacía uso de sus redes sociales para desahogarse con sus seguidores acerca del problema de salud que lleva arrastrando desde hace un tiempo. «Estoy hasta las narices del dolor de gota. Llevo un puñetero mes sin poder doblar la rodilla«, escribía completamente harto de la situación por la que está pasando. Tras esto, el hijo de Isabel Pantoja insistía en que ya no sabía cómo solucionar el problema: «Estoy empezando a desesperarme«.

El pasado mes de enero, el DJ reconocía que había tenido un «ataque agudo de gota» que le estaba causando bastante malestar y había provocado que tuviera que andar con muletas. Echando la vista atrás, hay que recordar que Kiko Rivera abandonó ‘Supervivientes’ y casi estuvo a punto de irse de ‘GH VIP’ por estos dolores.

Kiko Rivera hacía público este contratiempo por el que está pasando tan solo unas horas después de Chabelita Pantoja conectase en directo con ‘Viva la vida’ desde la casa de ‘Secret Story’ y confesara que no entra en sus planes invitar a su hermano a su boda con Asraf Beno. Además, la joven entendía el papel de Irene Rosales y revelaba que a penas tenía relación con ella. Ante estas palabras, el DJ compartía en sus redes sociales una foto de cuando era pequeño con su padre.

Chabelita no va a olvidar lo sucedido

A pesar de que Kiko Rivera intentó disculparse con su hermana a través de un mensaje de WhatsApp, Chabelita Pantoja tiene muy claro que no va a dejar pasar por alto lo que dijo el DJ. El hijo de Isabel Pantoja sufrió la estocada definitiva cuando la productora del reality canceló su entrada, aunque el verdadero golpe llegó con el nombre de su sustituta: su hermana, quien entró como concursante VIP al programa.

La hija de la tonadillera no pretende quedarse de brazos cruzados. Ahora planea una demanda contra su hermano, aunque reconoce que ni mucho menos es una decisión fácil para ella. Tras valorar pros y contras, Chabelita se reunió con su abogado para analizar posibles escenarios y frenar este tipo de actitudes de su hermano en lo que referente a ella. «He podido hablar con mi abogado, se puede demandar, pero quiero que me explique todo si es que al final tomo la decisión de demandar a mi hermano. Necesito coger más información de todo lo que conlleva, de las consecuencias… No sería una querella. He hablado con mi abogado pero no es una decisión fácil para mí. La primera vez me lo planteé, me dijeron que no lo hiciese… siempre pienso que va a cambiar, creo que esta vez se ha pasado. Lo he notado por mí, porque lo he pasado mal», comentó Chabelita.