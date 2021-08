Este jueves, Kiko Rivera se sometía a una nueva operación que nada conocía, preocupando así a todo su entorno y seguidores. Ahora, revela de qué se trata

Este jueves, Kiko Rivera ingresaba en un hospital para someterse a una nueva intervención quirúrgica. Nada ni nadie sabía que le ocurría al DJ para tener que pasar por otra operación ni él quiso entrar en más detalles durante los momentos previos a la misma. Tan solo comunicó que se encontraba ya con la vía puesta y esperando para someterse a la intervención. Una vez despertado tras la anestesia, el hijo de Isabel Pantoja ha querido tranquilizar a sus fans y a su entorno más cercano asegurando que todo había salido bien. También quiso revelar el motivo que le había llevado a entrar de nuevo al hospital en pleno verano: su banda gástrica que le colocaron hace tres años.

Kiko Rivera tiene que someterse a una operación por problemas con su banda gástrica

«Gracias por el trato en esta migración de banda gástrica. Ya os contaré más adelante pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago«, ha asegurado el artista. Y es que al parecer todo no son buenas noticias, ya que su estómago ha sufrido daños por lo que ahora toca recuperarse y tomar conciencia de la importancia de un estilo de vida sano. Así mismo lo asegura el propio Kiko Rivera: «Comienza una nueva vida y toca cuidarse al 100%«, ha asegurado. Tras este susto, el hijo de la tonadillera comenzará una vida saludable, ya que ha pasado momentos delicados por culpa de la banda gástrica que le colocaron en el año 2018.

Kiko Rivera ha mostrado la banda gástrica que le implementaron y que ahora han tenido que quitarle por el daño que le estaba causando en el estómago. Ha querido agradecerle a los médicos que han estado junto a él durante este proceso, además de dos personales muy especiales para él: su mujer, Irene Rosales, y su compadre, Fran. «No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales que no me dejan solo en ningún momento, mi mujer @irenerova24 y mi compadre @franj_sanchez Os quiero«.

Su familia no conocía que tenía que volver a pasar por quirófano

El Dj. ha querido mantener en secreto esta nueva intervención quirúrgica. Ni si quiera su familia conocía que se encontraba en el hospital. De hecho, Anabel Pantoja aseguró este jueves en ‘Sálvame’ que no sabía nada sobre la operación que su primo iba a someterse. De hecho, la relación entre ellos no está pasando por su mejor momento. A pesar de esto, tampoco Chabelita Pantoja se ha querido pronunciar sobre el paso de su hermano por el hospital. Puedes ver la reacción de la hija menor de la tonadillera en el vídeo que os compartimos a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press