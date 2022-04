Kiko Rivera y Chabelita respiran tranquilos. Este martes han conocido que Isabel Pantoja ha sido absuelta de la trama de la venta de su casa de Marbella, por lo que no tendrá que ir a la cárcel. A pesar de que la fiscalía pedía para ella tres años de cárcel para ella por un presunto delito de insolvencia punible, finalmente no entrará en prisión. Aunque esta sentencia es recurrible, tanto ella como su familia están felices por la victoria judicial de la tonadillera. Así lo han demostrado las reacciones de ambos, quienes no han escondido que están pletóricos. Si bien su relación no pasa por su mejor momento, sino todo lo contrario, lo cierto es que se alegran porque su progenitora no vuelva a vivir la misma pesadilla. «Es una noticia que me alegra el alma», ha dicho Kiko Rivera.

Una reacción muy similar a la de Chabelita, que no podía esconder la emoción al descubrir que su madre había salido airosa de este problema judicial que tantas lágrimas le había costado. «¡Qué notición! Me alegro muchísimo», ha comentado ella a una periodista de ‘El programa de Ana Rosa‘. A pesar de que no ha conocido la información por boca de su madre, pues se encuentra enferma, Chabelita se alegra de igual manera por el final feliz que ha tenido esta historia. Cabe recordar que Isabel Pantoja declaró en la Ciudad de la Justicia de Málaga a finales de marzo, instante en el que se derrumbó ante los allí presentes. Sentada en el banquillo desveló quién era su única persona de confianza: su hermano Agustín. «Confío en mi hermano porque es el único que está a mi lado», espetó.

Dejando de lado todas las rencillas que puedan existir entre ellos, Kiko y Chabelita están contentos porque saben la preocupación que suponía para su madre el hecho de poder entrar en la cárcel. Una vez superado ese obstáculo, pueden pasar página, tal y como ha adelantado ‘Málaga Hoy’, digital que cuenta que el juez de lo Penal número 5 de Málaga ha dictado sentencia absolutoria. Ha sido en la citada publicación donde se ha publicado un extracto de la misma: «Que debo absolver y absuelvo a la acusada María Isabel Pantoja Martín cuyos demás datos personales obran en el procedimiento, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, en situación de libertad por esta causa, y la entidad PANRIVER 56 S.L., del delito del que se le acusaba, siendo declaradas de oficio las costas».

Vídeo: Europa Press

Fue este lunes 25 de abril, un día antes de que haya saltado a los medios de comunicación, cuando Isabel Pantoja supo que había sido absuelta. Un dato que sale a la luz más de un mes después de que la artista hiciera el paseíllo rodeada de de guardias civiles, imagen que acaparó todas las miradas. Eran muchos los medios que querían captar a Isabel en su llegada a los juzgados, lo que llevó a que la intérprete no pudiera reprimir las lágrimas cuando ya estaba sentada ante el juez.

