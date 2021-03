Kiko Rivera se ha cansado de las medias tintas y tras ver las declaraciones de Chabelita echando balones fuera y defendiendo a su madre ha cargado contra ella. Incluso le llega a pedir que deje su trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’. Vea el vídeo

Kiko Rivera ya no se corta y tras declararle la guerra públicamente a su madre, Isabel Pantoja, no está dispuesto a andarse entre puntillas y medias tintas. Ha dejado que su familia vaya tomando posiciones sobre este enfrentamiento que ha dinamitado el clan de Cantora y poco a poco va rompiendo lazos con aquellos satélites que no lleguen a posicionarse en un bando de manera clara y es que el Dj tiene claro que con todo lo que tiene en su poder y por el que ha decidido demandar a su madre y a su tío, Agustín Pantoja, quien no lo entienda es porque no quiere entenderlo. Sus pruebas son aplastantes y le ha ofrecido tanto a Anabel Pantoja y su hermana, Chabelita Pantoja, que lo vean en primera persona para entender por qué ha iniciado esta agria batalla. Ellas se han negado y él ya no quiere estar ahí en un partido de tenis con su madre con su prima y su hermana como pelota de campo a campo.

Vídeo: Europa Press

Después de la dura entrevista que Kiko Rivera ha concedido a la revista ‘Lecturas’, en la que asegura que su madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora, el Dj hace frente a la respuesta de su hermana. Chabelita se sentaba este jueves en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ en el que colabora para dejar claro que no está de acuerdo con las afirmaciones de su hermano y que no se posiciona, pero que tampoco quiere ver a su madre de nuevo en el banquillo de los acusados y, por supuesto, tampoco entre rejas. Algo a lo que Kiko Rivera hace frente ahora, cabreado, y dejando las cosas bien claras a su hermana, quien si no le apoya bien podría perder también su favor.

De hecho, Kiko Rivera pone en entredicho las lealtades de su hermana y es que, si es cierto que está al lado de su madre como su principal apoyo, desea que lo diga claro y así él no se esfuerza en hacerle entender por lo que está pasando. Pero es más, si este vínculo entre madre e hija es tan fuerte, anima a Chabelita Pantoja ha tomar la misma decisión que su prima de abandonar su puesto de trabajo. Mientras Anabel ha dejado ‘Sálvame’ para vivir una sosegada vida en Canarias, pide a su hermana que haga lo propio, deje ‘El programa de Ana Rosa’ y sea consecuente con sus acciones y declaraciones. Vea el vídeo.