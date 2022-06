Kiko Matamoros ha hecho un repaso a su biografía en ‘Supervivientes‘. Acompañado de Lara Álvarez, el colaborador de ‘Sálvame’ ha cruzado el puente de las emociones. De este modo, ha compartido con la audiencia momentos destacados de su vida, como la relación con sus padres, su vínculo con sus hijos o su adicción a la cocaína, de la que está en proceso de recuperación. Emocionado como pocas veces le hemos visto, el madrileño ha hecho balance de todo lo que ha vivido y no ha temido reconocer que ha pasado por alto muchas cosas. «Sé que no me queda mucha vida, pero la vida que me queda sí sé con quién quiero vivirla y en qué circunstancias quiero vivirla. Quiero estar con mis hijos y con mi pareja, a la que adoro… Ojalá pudiera tener más descendencia y ser un mejor ejemplo como padre y como ser humano. Llega un momento en el que solo me interesa el arte y la belleza y ahí entra todo».

«La muerte es el final del camino. Es el final de la vida. Yo he jugado con la muerte porque he entendido la vida como una aventura. He jugado al límite. La gente sabe que La gente sabe que he sido 50 años adicto a la cocaína. No presumo de nada pero quiero que la gente sepa que estoy en una fase de recuperación, que inicié antes de ir al concurso», ha relatado.

Habla de sus adicciones: «Empecé un tratamiento antes de venir»

«Tenía las mucosas casi necrosadas. La droga es posible que no mate tan violentamente como se dice, pero la droga mata y hace mucho daño», ha destacado. «Estoy siguiendo un tratamiento aquí y empecé un tratamiento antes de venir. Ya ni ronco. He recuperado el tejido mucoso, que estaba absolutamente pálido. No me entra el aire por la nariz. He sido fumador de tres paquetes de tabaco diario durante 30 años».

Emocionado, el colaborador ha tenido palabras muy emotivas para su novia, Marta López Álamo: «Disfruto de la compañía de la que estoy profundamente enamorado, que me hace muy feliz y a la que estoy muy agradecido. En mi vida ha habido más cosas buenas que malas».

«He tirado el dinero», reconoce Kiko Matamoros

Emocionado, ha confesado que le causa un enorme dolor las diferencias que ha tenido con sus hijos: «Hay algo que me avergüenza en mi vida, en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis cinco hijos hubieran requerido». Cuando echa la vista atrás, se arrepiente de no haber dado el 100% con sus hijos: «Me da mucha pena porque no lo tuve fácil. Tenía que haber hecho mucho más, pero cuando tienes 40 años crees que todo es recuperable, pero te das cuenta de que la vida ha pasado y nada ni nadie se merezca eso. Es un gravísimo error que he cometido en mi vida».

Su relato ha resultado desgarrador. Sincero, ha hecho un duro ejercicio de autocrítica: «Me puedo sentir decepcionado conmigo mismo. He tirado el dinero, otro me lo han quitado. Le podría haber dejado un patrimonio a mis hijos… Creo que he defraudado unas capacidades que tengo intelectuales o de otro tipo porque he elegido un tipo de vida más fácil, ser un monigote televisivo. Supongo que eso no es lo que querían mis padres para mí. El hermano de mi padre no veía la televisión y solo la veía cuando estaba yo. Me consuela haber hecho feliz a alguien. Uno hace de payaso y ese es el consuelo. Me he decepcionado y he decepcionado a los míos», ha admitido.