¿Se llevan realmente bien Laura Matamoros y Marta López? Es la pregunta que le han hecho este martes a Kiko Matamoros. Esta semana, su novia ha celebrado su 25 cumpleaños y ha organizado una gran fiesta en la que ha reunido a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la ausencia de Laura Matamoros ha hecho pensar que algo podría no ir tan bien entre ellas.

La influencer compartía en su perfil de Instagram un stick de preguntas. En ellas, sus seguidores le planteaban diversas preguntas: «¿Fue la familia de Kiko a tu cumpleaños?», querían saber. Ella respondía con naturalidad: «La familia de Kiko vino al cumpleaños, menos Laura Matamoros, que no pudo ir. Fueron casi todos sus hijos, que son un amor y los adoro», escribiendo algunas líneas más dando más explicaciones. «Hubo muchas personas que porque no saliesen no significa que no estuvieran, y amigos míos que no pudieron venir, o familiares como mi padre, que si hubiera podido venir, no lo hubiese sacado porque no quiere él y yo respeto a todos ante todo», aclaraba. «Es falso que Marta se haga fotos en casa de Laura»

Pero según han dejado caer en ‘Sálvame’, la realidad podría ser distinta a la que cuenta. Existe la posibilidad de que Laura no quisiera asistir a la fiesta. ¿Están enfadadas o distanciadas ella y Marta López? Según han apuntado en el programa, a la hija de Matamoros no le hizo gracia que la modelo aprovechara una visita a su casa para hacerse vídeos y fotos para publicarlas en Instagram. Un gesto que no habría gustado a la madrileña, celosa de la intimidad de su hogar. Ante tales afirmaciones, Kiko Matamoros ha reaccionado dejando claro nada de esto es cierto: «Lástima que no sea verdad porque sería una bonita historia para entretenernos. Es absolutamente falso que Marta se haga fotos en casa de Laura. No hay ni una sola foto de Marta en casa de Marta. Laura ha enseñado su casa muchas veces y yo he enseñado su casa cuando voy de visita allí. Fotos que me hace Marta e incluso en las que aparece mi hija conmigo o más miembros de la familia, con mis nietos, etcétera».

El colaborador ha insistido que su hija Laura tenía otros motivos para no ir a la fiesta que celebró su novia. Por este motivo ha hecho público el mensaje de WhatsApp que la propia Laura Matamoros envió a Marta López para explicarle por qué no iba al cumpleaños. «La prueba de que se hablan la tengo yo aquí», anunciaba.

Laura no fue al cumpleaños porque está «incómoda» con sus «kilos de más»

«Primero le felicita el cumpleaños», ha destacado el colaborador. A continuación, su hija justifica su ausencia: «Siento no ir, estoy bastante incómoda con mis kilos de más». Su padre ha revelado que Laura ha pasado algunas malas noches porque tiene que atender a su bebé recién nacido: «No está con ganas de salir». Por eso le propone a Marta un plan alternativo: «A ver si hacemos cena o algo».

Durante su intervención en ‘Sálvame’, el madrileño ha recordado que la relación con sus hijos, a excepción de Anita, es excelente. Y mostraba su gratitud por la buena relación que existe entre ellos y Marta López: «A mis hijos les agradezco el cariño y el respeto que le tienen a mi pareja».

Al margen de rencillas familiares que Matamoros se ha encargado de echar por tierra, Marta López ha logrado dejar atrás el bajón que vivió días atrás cuando, cansada de recibir críticas en las redes sociales, estallaba en un vídeo en el que denunciaba haber recibido insultos. «No debería de hacer estos stories pero lo voy hacer porque por qué ser una persona pública tengo que callarme y comérmelo. O sea, por qué tengo que aguantar insultos sobre mi físico», decía. «Hay una cantidad de gente que hace comentarios de odio, de verdad. Es que lo digo tranquilamente, esta mañana me la he pasado llorando. Tengo que aguantar que personas que, normalmente no me afecta, pero al final vais consiguiendo que poco a poco, poco a poco a una se le acabe la paciencia».

Marta ha denunciado que un grupo de «desalmados» la han acosado

«¿Qué queréis? ¿Qué deje de hacer y de ganar dinero con un trabajo que es como otro cualquiera, más o menos agradecido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quitarme las redes sociales?», añadía, rota en llanto. «Esto porque a una panda de desalmados decidan estar machacándome todo el rato y quitarme las ganas de todo. O sea, tengo que estar llorando toda la mañana porque a unas cuantas personas se dediquen a insultarme. He petado con esto, pero que con el vídeo que subido ahora en Tik Tok criticándome por bailar, diciéndome barbaridades».