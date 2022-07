Kiko Matamoros ha visitado este sábado 23 de julio ‘Déjate Querer’ para darle un importante mensaje al amor de su vida, Marta López Álamo. El colaborador de ‘Sálvame‘ le ha dado las gracias a la joven por todo lo que ha hecho por él desde que están juntos y le ha pedido matrimonio. Un momento muy especial que ha acabado con los dos protagonistas fundiéndose en un romántico beso.

Después de analizar su paso por ‘Supervivientes’, Kiko Matamoros ha querido darle una sorpresa a Marta López y le ha pedido matrimonio delante de Toñi Moreno. Una propuesta formal en la que la joven no ha dudado en decir «sí, quiero». El colaborador de televisión quiere pasar el resto de su vida con la modelo y está deseando poder satisfacer a la joven y darle la boda de sus sueños. «Me he dado cuenta que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, contigo he aprendido a querer. He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar por el altar si tú quieres, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti», expresaba el tertuliano.

Ante esto, una emocionada Marta López no ha dudado en decir que sí. «¡Claro que quiero casarme!», exclamaba. La modelo quiere pasar el resto de su vida junto a Kiko Matamoros, le da igual su edad y cuenta que está muy enamorada y que solo piensa en ser feliz con él todo el tiempo que pueda. «Lo quiero todo con él, respeta mis tiempos. Le veo con ganas de estar con él, estoy orgullosa de él en todos los aspectos», asegura la joven.

Así ha cambiado la vida de Kiko Matamoros junto a Marta López

Desde que Marta López Álamo llegó a la vida de Kiko Matamoros, la vida del colaborador ha dado un giro de 180 grados. Ellos mismos han contado en primera persona lo enamorados que están y cuentan los días para tener un hijo en común. Aunque esto todavía deberá esperar. «No le necesito en mi vida, le quiero en mi vida, elijo estar con él», afirma de forma rotunda la modelo. Por su parte, el colaborador de televisión ha reconocido que su vida ha cambiado mucho «para bien» desde que la joven está en su vida y a su lado. «Tengo la necesidad de cuidarme para que esa felicidad dure mucho más de lo que tenía previsto», desvela. Solo falta esperar cuando se darán el «sí, quiero» de forma definitiva en uno de los días más especiales de su vida.