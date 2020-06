Kiko Matamoros lleva algunos meses con problemas de salud. El pasado año reveló que le habían encontrado un tumor en la vejiga del que fue operado y cuya intervención terminó siendo un éxito. Anteriormente había desvelado la otra enfermedad a la que se enfrentaba: un glaucoma por el que había perdido mucha visión. Sin embargo, este no es el único batacazo al que ha tenido que hacer frente. El propio colaborador ha explicado en ‘Sálvame‘ que uno de los últimos programas de ‘La última cena’ terminó de la peor manera que se esperaba, pues tuvo que acudir a Urgencias. Un gran susto que él se toma con mucho humor, “Me comí el steak tartar que hiciste en ‘La última cena‘ y acabé en urgencias”, dijo ante las cámaras a Kiko Hernández.

A pesar de que Kiko Matamoros trató de quitar hierro al asunto, dejó boquiabiertos a los espectadores. “El steak tartar que hiciste, tío, era una bomba. Me lo comí por darle en la boca a todos los que decían que estaba malo y acabé en urgencias el domingo por la noche. Me operaron el lunes porque se me obstruyó el conducto biliar por un cálculo que salió de la vesícula”, explicó Kiko. Una consecuencia que llegó después de ingerir el plato de su compañero, Kiko Hernández, y sobre lo que siguió bromeando en pleno directo. “No demandaría a Kiko Hernández (…) Demandaría al programa”, comentó entre carcajadas Kiko Matamoros después de que Carlota Corredera le planteara entre chanzas si se había planteado demandar al programa en el que trabaja. Afortunadamente, la operaciónsalió bien y no hay que lamentar nada, salvo la operación inesperada a la que se tuvo que someter tras el programa de televisión.

En ese instante, Kiko Matamoros recordó la importancia de comer sano, algo muy relevante si, además, tienes algún problema de salud como es su caso. «La alimentación es muy importante», aseguró. Los efectos secundarios tras ingerir ciertos productos pueden ser graves y él lo ha experimentado en primera persona después de ‘La última cena’ y, aunque de una manera muy diferente, también lo sabe María Patiño. La presentadora de ‘Socialité’ señaló que el steak tartar de Kiko Hernández tampoco le había terminado de sentar bien a la periodista. «A mí me repitió», acertó a decir.

La polémica cena de la que ambos se confesaron pertenecía tanto a Kiko Hernández como a Marta López. Su menú en un principio resultaba muy llamativo e incluso apetecible para muchos: bisqué de carabineros, el steak tartar y tatín de manzana. Pero el cocinado de estos tres platos estuvo cargado de tensión e incluso llegaron a discutir en varias ocasiones, lo que a estos grandes amigos les dejó un sabor agridulce que luego se hizo evidente en sus creaciones culinarias.

Un steak tartar, muy desastroso

Pero, ¿qué sucedió con el steak tartar para que su resultado fuera tan desastroso? Tras llamarlo ‘Steak tartar a Merlos del cuerno quemado’, dieron a probarlo a los presentes, pues según Kiko Hernández era uno de sus platos estrella, pero ni el cocinero Sergi Arola ni tampoco Jorge Javier Vázquez dieron su aprobado. «Está muy vastorro y bastante insípido. La carne son trozos inmensos. Es un steak tartar bastante flojo, no está bueno», dijo el catalán.

Quizás tuvo algo que ver que producto de las discusiones que Marta y Kiko protagonizaron ese día, decidieran trabajar por separado, dándoles igual que eran un equipo. Su amistad de tantos años vivió esa noche más de una fisura y se demostró en algunos de sus platos, prueba de ello, que el primer entrante recibiera el nombre de ‘bisqué 18 años de amistad a tomar por culo’, algo que dejó sin palabras a los presentes.

Anabel Pantoja y Alonso Caparros, los próximos en cocinar

Los que también intervendrán en ‘La última cena’ son Alonso Caparrós y Anabel Pantoja, una pareja culinaria de la que todavía se desconoce si será un éxito en los fogones o todo lo contrario. Está previsto que preparen un menú en el que los ingredientes principales sean la tradición y la vanguardia y lo tratarán de conseguir a través de unos platos como son las lentejas con chorizo y el icónico pollo a la Pantoja, siendo este último algo muy esperado para los colaboradores. El postre, no obstante, todavía es una incógnita, por lo que a la audiencia le esperan sorpresas por descubrir este viernes en la pequeña pantalla. ¿Qué opinarán los espectadores de estos dos anfitriones con tanta ilusión por colgarse el delantal? Solo quedan unas horas para descubrirlo.